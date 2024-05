Pato Levy reconoce que le pidió a Talina Fernández que se lo llevara al más allá: "si me voy a ir, que sea rapidito"

Ha pasado casi un año desde que la muerte de Talina Fernández sacudió al mundo del espectáculo, pero es su familia quien se ha enfrentado a situaciones muy complicadas después de su partida aquel triste 28 de junio del 2023. Pero en medio de la pena que invadió a su hijo, Pato Levy, su salud también se ha deteriorado y ahora se encuentra luchando contra su arritmia cardiaca, misma que lo ha llevado a ser hospitalizado varias veces, rezándole a su madre para que "se lo lleve".

La muerte de Talina no solo dejó un vacío emocional en la familia Levy, sino que también desencadenó problemas financieros significativos. Mantener la propiedad que Talina dejó en vida se convirtió en un desafío, especialmente con los estragos económicos causados por el huracán Otis, que arrasó con la casa de Acapulco, una posible fuente de ingresos para la familia.

Pero además de los problemas económicos, la salud de Pato Levy se ha deteriorado rápidamente, por lo que la falta de recursos económicos y la escasez de camas en hospitales obstaculizaban su acceso a la atención médica necesaria, llegando al grado de que su hermano, Coco Levy, tuvo que organizar una colecta entre amigos para costear su tratamiento hospitalario. Y en medio de esta desesperación, Pato le pidió a su madre acompañarla al más allá.

Fue a través de una entrevista con Ventaneando, que Pato confesó haber sentido deseos de volver a ver a su madre en el "más allá" debido a que su arritmia parece haber empeorado con su muerte porque, según él, su partida le dejó "el corazón bien roto". En medio de este caos y la falta de operación para solucionar su padecimiento, el hijo de "la dama del buen decir" pensó que lo mejor sería que su vida terminara en ese momento para así volverse a encontrar con su madre.

Yo lo único que le pedía al cosmos, a mi madre y al Señor, viéndome tan mal, era: 'Oye, no seas gacho, si me voy a ir, que sea rapidito'. O sea, yo no quiero tener una agonía de dos años en una cama, conectado a aparatos, afirmó para las cámaras de Ventaneando.

Aunque el partir al lado de su madre parecía ser la única solución ante su grave estado de salud, después de esta triste petición hecha por Pato, un día, inexplicablemente, su salud comenzó a mejorar. Y es que a pesar de el momento tan complicado, el hijo de Talina experimentó una mejoría notable que le permitió retomar sus actividades diarias. Atribuyó esta mejoría a un milagro, describiendo cómo pasó de apenas poder caminar a recorrer dos kilómetros diarios.

Estuve empeorando y, de repente, de la nada, como si fuera un milagro, te lo juro, me sentí mejor, empecé a salir a caminar; caminaba tres pasos y me cansaba, luego caminaba 10 pasos, y ya camino dos kilómetros diarios, ya subo y bajo escaleras, ya me muevo, ya no uso oxígeno, sentenció emocionado a Ventaneando.