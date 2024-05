Paola Rojas preocupa a sus fans, explica cómo va recuperación tras ser diagnosticada con estreptococo

La famosa conductora de televisión, Paola Rojas preocupó a todos sus fans al compartir un video mientras se sometía a un tratamiento que la ayudaría a mejorarse tras ser diagnosticada con estreptococo, enfermedad que afortunadamente logró superar.

Desde hace unas semanas la conductora del programa "Netas Divinas" subió un video en redes sociales explicando que le detectaron estreptococo, por lo que estaría alejada de las cámaras de televisión durante los siguientes días. Hace unos momentos reapareció frente a sus fans en redes sociales.

Ante sus más de dos millones de seguidores en Instagram, Paola Rojas subió una grabación explicando cómo va su proceso de recuperación tras contraer estreptococo. Los internautas externaron su preocupación al verla conectada, por lo que explicó lo que sucede.

Sin guardarse nada la conductora del programa "Netas Divinas" pidió a sus seguidores no asustarse, pues las imágenes eran muy aparatosas. La estrella de la televisión dijo que está bien de salud pues afortunadamente logró salir adelante del estreptococo.

"No se vayan a asustar, esto se ve un poco aparatoso. No se asusten, no estoy enferma, ni grave ni nada, ya me curé", contó.