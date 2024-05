Paola Rojas: ¿Cuál es su estado de salud tras ser diagnosticada con estreptococo?

A unos días de haber sido diagnosticada con una enfermedad contagiosa llamada estreptococo, Paola Rojas dio detalles de su estado de salud y además reveló cómo ha la afectado este padecimiento. La conductora ha compartido diversos videos para informar sobre su estado de salud y así lo hizo esta semana.

La periodista lleva varias semanas luchando contra la bacteria que asecha su cuerpo. Y es que en un principio fue diagnosticada de manera errónea, motivo por el cual no pudo ser tratada de la manera correcta y esto ocasionó que la enfermedad evolucionara. Sin embargo, después de que detectaron el padecimiento que tenía de inmediato entró en tratamiento médico.

Seguir leyendo:

A Paola Rojas no la frena ni la enfermedad y se luce con su look tie dye, reviviendo la moda hippie

Consuelo Duval revela que tiene problemas con la vejez: “la gente espera verte siempre en tus momentos de gloria”

Señaló que ha estado aislada por varios días debido a que la enfermedad es contagiosa

| Foto: Instagram @paolarojas

¿Cuál es el estado de salud de Paola Rojas tras ser diagnosticada con estreptococo?

Rojas aprovechó el tiempo que tiene al estar aislada en su casa para compartir con sus seguidores su actual estado de salud. La presentadora de "Netas Divinas" indicó que ya está mejor, sin embargo, todavía se siente muy débil, motivo por el cual todavía no ha podido retomar sus actividades.

"Estoy mejor, me siento mucho mejor y el plan es mejorar todos los días", expresó.

Paola aprovechó los últimos rayos del sol para asolearse un rato y además para charlar en un live con sus seguidores de Instagram. En unos minutos les contó que la enfermedad no se ha ido de su cuerpo por lo que tiene que mantener un aislamiento alejado de las personas debido a que la afección es contagiosa. Y aunque todavía no está de todo recuperada contó que sigue trabajando desde su casa, lo que ha servido para entender que no todo lo que hace puede ser perfecto.

Paola se siente mejor pero todavía no ha sido dada alta

| Foto: Instagram @paolarojas

¿Qué es el estreptococo, enfermedad que padece Paola Rojas?

De acuerdo con el Departamento de Salud de Nueva York, existen dos tipos de estreptococos el grupo A y el grupo B. Y aunque Paola no mencionó cuál padece, por los síntomas que mencionó se trataría del A, el cual corresponde a un grupo de bacterias que suelen estar presentes en la garganta y sobre la piel.

En ciertas ocasiones esta bacterias pueden provocar enfermedades mucho más graves y que pueden poner en peligro la vida, como la fascitis necrotizante (denominada "la bacteria carnívora") y el síndrome de shock tóxico estreptocócico. Las personas pueden portar estreptococos del grupo A en la garganta o en la piel sin presentar síntoma alguno de la enfermedad. Estas bacterias se contagian por contacto directo con secreciones nasales o de la garganta de personas infectadas con lesiones cutáneas infectadas.