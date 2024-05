Daniel Bisogno se dice "listo" para recibir el trasplante de hígado: "Ahora valoro más mi vida"

La salud de Daniel Bisogno encendió las alertas en febrero pasado cuando fue hospitalizado de emergencia por una fuerte infección en los pulmones que afectó otros órganos; ademas, el conductor reveló que lo aquejan más enfermedades, como el hígado graso que dañó aún más su estado, motivo por el que requiere de un trasplante por el que ya se realizó una serie de estudios que lo colocaron en el segundo lugar de la lista de espera. Esto es algo que mantiene motivado al conductor, quien se dijo “listo” para entrar una vez más a quirófano.

Daniel Bisogno “listo” para su trasplante de hígado

“El Muñeco”, como también se conoce al conductor, admitió que sintió temor al escuchar del trasplante, pero fue la explicación de los médicos y la experiencia de éstos lo que le ha brindado tranquilidad. Además, se mostró optimista asegurando que valora más que nunca su vida y es su hija, Michaela, su gran motivación para continuar con sus tratamientos y recuperarse.

Daniel Bisogno se dice "listo" para recibir su trasplante de hígado. Foto: IG @ventaneandouno

“Estoy esperando a que me avisen que ya se tiene este órgano, en mi caso es más sencillo que en otros, por mi tamaño, ahora sí que me cabe cualquier cosa, y mi tipo de sangre es más común (…) Quiero que esté todo bien y además todavía estoy joven para luchar. Hay que estar feliz siempre, no me puedo traicionar a mí mismo con malos pensamientos, tengo la mejor de las actitudes y esto listo para hacer esto”, dijo Bisogno en entrevista con El Universal.

Conductor de “Ventaneando” desea llevar a su hija al altar

El también actor, de 50 años, se dijo más decidió que nunca a luchar por su vida, pues desea mantenerse a su hija por mucho tiempo y uno de sus grandes ilusiones es llevarla al altar. Sobre la reacción de Michaela a la tragedia que cubrió a su familia con la hospitalización de su padre y la muerte de su abuela, Bisogno la describió como una niña fuerte e inteligente.

Daniel Bisogno lucha por recuperarse, pues su gran ilusión es llevar a su hija al altar. Foto: IG @bisognodaniel

“Me hace mucha ilusión (llevarla al altar), me encantaría y sé que voy a lograrlo. Aunque de alguna manera me viene mejor que no se case y se dedique a cuidarme para siempre. Quiero pasar el mayor tiempo posible con mi hija”, dijo entre bromas Bisogno en entrevista para la revista TVyNovelas.

El presentado indicó que el trasplante habría sido una recomendación de los doctores para poderse recuperar totalmente y aunque dudó, también fue el gran cariño que tiene por su hija lo que lo hizo aceptar: “Un cambio de vida, totalmente, pues me ofrecieron que vuelva a estar al 100 por ciento con un procedimiento que me van a hacer, que es bastante sencillo. Tengo a mi niña de 7 años por la que daría muchas cosas. Yo aún soy joven y quiero vivir, así que, por supuesto que la ideaos la mejor opción para estar bien”.