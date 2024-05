Ana María Alvarado le declara la guerra a la farándula, estos son los famosos que tiene en su "lista negra"

Cuando vemos la televisión y somos testigo de la gran química que existe entre las y los famosos, podemos pensar que el medio se encuentra lleno de amistades inquebrantables entre las celebridades, pero esto parece estar muy alejado de la realidad. Y es que en una entrevista con el presentador Michelle Rubalcava, la periodista de espectáculos Ana María Alvarado, reveló que tiene una "lista negra" llena de diversas personalidades a las que no les dirige la palabra.

Ana María Alvarado confiesa tener una lista de "enemigos íntimos"

En el podcast conducido por su colega, la periodista no solo compartió detalles sobre su carrera profesional, sino que también abordó aspectos íntimos y reveladores. Es así como Ana María Alvarado explicó que desde los inicios de su carrera en "Venga la Alegría" se encontró en medio de polémicas y críticas, algo que ella misma reconoce como parte del trabajo periodístico, pero parece ser que a pesar de las adversidades, las y los famosos parecen tener una gran apertura para participar en su programa de YouTube.

Pero aunque ha limado asperezas con distintas figuras del espectáculo mexicano, existen muchas otras que no puede ver ni en pintura e incluso las ha relegado a una "lista negra". Todas las personas que se encuentran en ella son famosos con los que ha tenido sus diferencias, por lo que no aceptarán ser entrevistados por ella y, contrario de lo que se puede pensar, esta lista está destinada a evitar molestar a aquellos que no desean colaborar con ella.

¿Quiénes son los famosos desterrados por Ana María Alvarado?

Aunque el título de "lista negra" sorprendió a las y los internautas, la periodista explicó que su único fin es saber con quién puede contar y con quién es mejor mantener distancia evitando comunicarse con ellos. Entre los nombres que mencionó como parte de esta lista se encuentran figuras destacadas del mundo del espectáculo tales como:

Comentó que, a pesar de las adversidades, ha observado un cambio favorable en las respuestas a sus solicitudes de entrevistas para su programa de YouTube, donde la mayoría acepta colaborar sin mayores inconvenientes.

Fotografía: Instagram/@anamaalvarado

Eduardo Yáñez, según Ana María el actor dice que "siempre lo molesta" cuando cuestiona su forma violenyta de actuar, por lo que decidió alejarse de manera definitiva de él.

Bárbara de Regil, a quien previamente admiraba por su disciplina y dedicación, pero luego de una crítica que ella y su colega Joanna hicieron, la actitud de Bárbara cambió radicalmente, respondiendo con insultos y desprecio. "Llevamos toda una vida hablando de artistas antes de ella, verdaderos actores..." sentenció.

Verónica Castro, quien aparentemente tampoco está interesada en colaborar con ella.

Lucía Méndez, cuya molestia parece estar relacionada con un comentario sobre su participación en un programa de televisión.

Bárbara Torres, sobre quien Ana María sostiene críticas relacionadas con su trato hacia Talina Fernández.

Según las y los espectadores,

la periodista brindó una visión sincera sobre las complejidades de su trabajo y las relaciones en la industria del entretenimiento.

Fotografía: Instagram/@anamaalvarado

Pero eso no fue todo, ya que Ana María también reflexionó sobre la naturaleza rencorosa de algunos famosos, quienes evitan colaborar con ella debido a conflictos pasados. Para algunas personas, estas revelaciones muestran una faceta poco conocida del mundo del periodismo de espectáculos, donde las relaciones personales pueden influir en la dinámica profesional y en la obtención de entrevistas.