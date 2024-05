¿Rafael Amaya recayó en las adicciones?, aseguran agarró la fiesta por dos días seguidos

Luego de estar ausente por varios meses de la vida pública, en 2020 Rafael Amaya confirmó su regreso a la serie de “El Señor de los Cielos” y dio algunas entrevistas sobre su recuperación de las adicciones, mismas que lo alejaron de su trabajo, familia, amigos y personas que más quiere.

Como si se tratara de un ave fénix, Rafael Amaya renació de las cenizas y nuevamente comenzó a retomar su vida con normalidad, regresó a las grabaciones de la serie que lo llevó al estrellato, comenzó una nueva relación amorosa, todo parecía ir a la perfección, sin embargo, recientemente se dio a conocer que el actor podría haber tenido una recaída en los excesos.

¿Recayó en las adicciones?

Fue a través del canal de YouTube Kadri Paparazzi en donde sus presentadores conocidos como “El Lobito” y “El Chacal” compartieron esta información sobre Rafael Amaya, pues de acuerdo con lo que dijeron, el actor habría recaído en los excesos, ya que agarró la fiesta en famoso Beach club del Caribe mexicano.

“Me está hablando mi contacto y me está diciendo que empezó a tomar a las 12 del día y son las 6 de la tarde y sigue tomando y que no le gusta que le digan Rafa (entonces ¿cómo?) Aurelio y Aurelio Casillas estaba en el Mamitas Beach club de Playa del Carmen”

Y es que, según los paparazzi antes mencionados, uno de sus colegas llamado Arturo Milán y quien ha tenido grandes exclusivas de estrellas internacionales como Michael Jackson, vio a Rafael Amaya en Playa del Carmen, en donde habría agarrado la fiesta por más de dos días continuos, sin embargo, no pudo captar ninguna imagen de este debido a que el actor se encontraba en un privado.

“Pero ahí te va, llega mi Arturito, se posiciona, empieza a buscar la mejor toma, me habla y me dice ¿qué hacemos?, y me dice que lo tienen en un privado… Hermano, no puedo hacer nada, ¿cómo si a ti no se te va nada?, me dice: ‘hay como 14 guarros’ en todo el lugar”, contaron en Kadri Paparazzi

Aseguran que pidió norteños para seguir con la fiesta

De acuerdo con la fuente, el paparazzi que estaba esperando a Amaya a que saliera del lugar se fue a dormir, pues, ya habían pasado muchas horas y al regresar al lugar lo encontró en el lugar, y que incluso cuentan que el actor hasta pidió norteños para seguir con la fiesta, finalmente el grupo musical llegó al Beach club, pero ya se había cumplido el primer día de fiesta.

“Los norteños llegan a las 4 de la tarde, 5, 6, 7, dan las once de la noche otra vez, dan las 12, 1 am de la mañana otra vez y el señor Aurelio Casillas seguía en la fiesta…”, dijeron

No lograron captarlo al salir del lugar

Fue así que Arturo Milam le habla a sus colegas para preguntar qué hacía, pues, ya eran las 4 de la mañana por lo que tomaron la decisión de que abandonara el lugar y se fuera a descansar, sin embargo, este dice que no se irá sino hasta las 5 am, pero entre esa hora le ganó el sueño y fue cuando el actor salió del club, por lo que finalmente no lo pudieron captar. Fue así como aunque la fuente narra la gran fiesta que habría agarrado el actor de “El Señor de los cielos”, no tienen las pruebas para compartirlas con el público.