La Adictiva: estas son las tragedias que han perseguido a la banda

Una de las bandas más famosas del regional mexicano se encuentra atravesado por uno de los momentos más complicados de su carrera, nos referimos a La Adictiva pues recientemente los integrantes de la agrupación compartieron con su público que la pequeña hija de uno de los trombonistas falleció, por lo que todos se encuentran muy afectados.

Fue durante una presentación en el Estado de Querétaro en donde los vocalistas de La Adictiva compartieron con voz entrecortada y visiblemente afectados por el fallecimiento de la pequeña hija de su compañero conocido como “Chuki”, sin embargo, a lo largo de todos los años de su trayectoria, esta no ha sido la única tragedia que los ha alcanzado.

Las tragedias de La Adictiva

Además de la tragedia que actualmente enfrenta la banda La Adictiva, como lo mencionamos anteriormente, la agrupación de regional mexicano a lo largo de su trayectoria se ha enfrentado a diversos contratiempos que han puesto en peligro su vida y la de algunos de sus compañeros. Debido a esto es que a continuación recordaremos algunas de ellas.

Balean autobús en Metepec

Fue en el año 2021, cuando recién comenzaban a reactivarse los conciertos y bailes tras la pandemia del Covid-19, cuando luego de terminar su presentación en dicho lugar, los integrantes y grupo de trabajo se subieron al autobús como normalmente lo hacen, sin embargo, cuando ya iban transitando en la carretera Toluca-Atlacomulco fueron atacados con armas de fuego.

Afortunadamente, el ataque no cobró ninguna víctima y todos los integrantes estuvieron fuera de peligro; aunque no saben quién pudo haberlos atacado todo apunta que pudo haber sido un grupo criminal, pues, horas antes de su presentación colgaron narcomantas en donde invitaron a todos los artistas a no presentarse en este festival.

“Se les informa a todos los artistas que se iban a presentar en la feria de Metepec, que no se presenten en dicho recinto. Que eviten el derramamiento de sangre inocente, incluyendo (la suya)”, se leía en el mensaje.

Accidente de vocalista

Fue a finales del año 2020 cuando Memo Garza quien era entonces vocalista de la agrupación preocupó a sus seguidores luego de dar a conocer que había tenido un accidente cuando viajaba de Monterrey rumbo a Mazatlán; pues el cantante quien iba acompañado de su hijo, perdió el control de su lujoso automóvil debido a las lluvias por lo que terminó en contra de un muro. Afortunadamente, el cantante y si pequeño no sufrieron nada grave, más que algunos golpes debido al impacto.

Ataque a balazos a uno de sus compositores

Para nadie es un secreto que uno de los más grandes éxitos de La Adictiva es el tema “La China”, un popular corrido que habla de una mujer empoderada y exitosa en los negocios, el tema fue compuesto por el también cantante Javier Rosas, quien en un atentado en su contra recibió más de 20 balazos.

De acuerdo con el también compositor, él y su equipo de trabajo se preparaban para ir rumbo a otra ciudad en donde la noche de aquel 22 de marzo de 2015 tendrán una presentación, al salir del hotel donde estaban hospedados, avanzaron tan solo unos metros cuando comenzó la agresión en su contra.

El primero en morir fue el chofer, quien fue quien recibió los primeros impactos de bala, sin embargo, al momento de su muerte, este dejó su pie en el acelerador, lo que provocó que la camioneta avanzaba a toda velocidad sin ninguna dirección, por lo que terminó estrellándose en contra de un poste.

Luego que corrió algunos metros, el objetivo del cantante era resguardarse en el centro comercial que estaba frente a él cuando de repente escuchó el sonido de unas llantas rechinar y quedó frente a frente con sus atacantes, y por más que Rosas imploró que no dispararan, estos hicieron caso omiso y comenzaron a detonar sus armas en contra del cantante.

Pese a la petición de Javier, los balazos en su contra no cesaron y aunque él seguía corriendo rumbo al centro comercial fue cuando una de las balas tocó su pierna cuando ya no pudo seguir huyendo, luego de esto los agresores huyeron del lugar pensando que el cantante estaba muerto.

Segundos después, Javier Rosas recuerda que no se escuchaba nada, pues, había un silencio total, hasta que él le gritó a su hermano para saber cómo estaba, momento después este se acercó al cantante para tratar de apoyarlo, minutos más tarde otro de sus compañeros trató de llegar hasta ellos, pero metros antes cayó muerto. El intérprete de corridos, recuerda con Pepe Garza que él jamás perdió el conocimiento, hasta que entró al quirófano, antes aún dio órdenes a su hermano para que este avisará a su familia y pidiera una ambulancia.