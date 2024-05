Aczino confiesa lo difícil que ha sido su vida desde que no puede caminar

Aczino es uno de los raperos y freestylers más reconocidos en el mundo, pues no solo al ser uno de los que inició con el movimiento del Freestyle en México, sino que ha sido galardonado en una infinidad de países, como España, Colombia, Argentina y más, sigue siendo el más ganador.

Todos lo recordamos ganando algunas competencias nacionales como la FMS e incluso 2 internacionales como la famosa “Batalla de los Gallos de Red Bull”, pero todo cambiaría cuando en marzo de este año reaparición en silla de ruedas, dejando una enorme preocupación a sus fans y pues no podía caminar.

Mauricio Hernández González mejor conocido como Aczino, habló sobre su situación de salud actual, pues si bien que apareciera en un evento en una silla de ruedas preocupo a todos, la verdad es que el mexicano se sometió a una cirugía para eliminar unas hernias que asegura que le molestaban en su rutina diaria.

Y es que en el podcast de Javier Paniagua, que seguramente has visto en Tiktok, el rapero decidió contar un poco sobre su vida ahora que pasa por esta recuperación, ya que ha mencionado que su recuperación está siendo muy lenta, depende de muchas personas para tan solo realizar sus actividades.

“Es complicado y más en mi situación que no puedo hacer las cosas como normalmente las hago, que dependo mucho de las personas que están a mi alrededor para realizar cosas cotidianas. Ya me puedo parar, moverme con ayuda, pero digamos que mi mecanismo de caminar no está al 100 por ciento y en ese sentido es demasiado frustrante”, dijo Aczino.