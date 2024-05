Litzy despide a su asistente tras ser señalada de problemática por el Rey Grupero

La presión crece en “MasterChef Celebrity” en medio de una feroz competencia de los famosos por conservar su lugar mostrado sus dotes culinarios, aunque la tensión también se vive detrás de cámaras donde los pleitos son más intensos y así lo reveló Rey Grupero que no se escondió nada al señalar de “problemática” a la representante de Litzy. Tras las declaraciones del influencer, se dio a conocer que realmente habría sido su asistente quien le provocó problemas a la cantante con el resto de los participantes, por lo que habría decidido despedirla.

¿Litzy despidió a sus asistente por pleitos en “MasterChef Celebrity”?

Rey Grupero y Litzy formaron una gran amistad en el reality show, algo que han presumido a través de redes sociales donde el influencer ha expresado su cariño con la cantante. Por ello, el creador de contenido reveló que el conflicto durante las grabaciones del programa en realidad fue con su representante ya que habría generado temor entre el resto de las celebridades intentado defender a la cantante o porque “se sentía participante”.

Rey Grupero señala de "problemática" a la asistente de Litzy. Foto: IG @reygruperomx

Al respecto, la revista TVNotas reveló que no fue la mánager de Litzy quien tuvo roces con los participantes, sino la asistente que la intérprete de “Enferma de amor” habría contratado exclusivamente para ayudarla durante el proyecto. Aunque al saber de los pleitos que habría provocado en el reality show, la cantante tomó la decisión de despedirla.

En entrevista para “La Caminera” con Tania Rincón, Fran Hevia y Fer Gay, Rey Grupero admitió que Laura Bozo fue una de las participantes más conflictivas, aunque no tanto como la asistente de Litzy que, incluso, intimidaba a otros concursantes si es que afectaban de alguna manera a la cantante. Además, en una ocasión tuvo un fuerte enfrentamiento por Itatí Cantoral, quien no habría dudado en defenderse.

“Yo siento que la más problemática es la manager de Litzy. O sea, era como una concursante más (…) Andaba ahí nada más parando oreja, me caía muy bien y terminé sin hablarle. Hasta se quería echar un tiro con Itatí Cantoral, o sea, Itatí Cantoral también tiene su carácter. Se hicieron de palabras porque la mánager se sentía jugadora y le empezó reclamar no sé qué tantas cosas (…) Litzy es todo amor, entonces, tener una mánager así te echa un paso para atrás, a mí de caerme muy bien se convirtió en mi pesadilla, me bajaba la energía”, dijo el influencer.