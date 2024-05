Rey Grupero dice quién fue el peor competidor de MasterChef Celebrity | VIDEO

Rey Grupero confirmó quien fue la peor concursante de MasterChef IG: reygruperomx

MasterChef Celebrity sigue su curso de cara a la gran final, pero antes de conocer al ganador, cada semana se revelan detalles que van haciendo que los fans se mantengan pegados al televisor. Paco de Miguel fue el eliminado de esta semana y con el complicar todavía más las eliminaciones de cada semana. Ahora no vamos a hablar de algo que ocurrió durante el show, sino un detalle que reveló Rey Grupero durante una entrevista. El youtuber decidió hablar sin reparos y revelar quién era la peor concursante del programa.

Para sorpresa de muchos, Rey Grupero decidió no cortarse nada a la hora de hablar sobre algunos detalles que la gente no ve durante el programa de MasterChef. Uno de esos temas fue sobre quién era el concursante más 'problemático'. El comediante dejó claro que en un inicio fue una de las concursantes que mejor le caía, pero terminó sin hablarle.

El youtuber dejó claro que se trataba de Litzy, una concursante con la que se entendió perfecto en el inicio del programa, pero con el paso de los días fue conociéndola mejor. Esta relación terminó sin que se hablaran. Durante la entrevista con Tania Rincón, Fran Hevia y Fer Gay, Rey Grupero explicó por qué Litzy fue la peor concursante, ojo que no tiene que ver con lo que ella hacía, sino con su representante. Siempre buscaba lo mejor para la actriz

"Que tienes que salvar a alguien y no salvabas a Litzy, ya te estaba esperando la manager para preguntarte '¿por qué no salvaste a Litzy? Andaba ahí nomás parando oreja y todo... me cayó muy bien y terminé sin hablarle", comenzó Rey Grupero su relato.