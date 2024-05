Querido integrante de MasterChef Celebrity confesó bochornoso momento después de un regaño de uno de los chefs: VIDEO

Uno de los participantes que se ha robado el corazón de los televidentes de la edición actual de MasterChef Celebrity 2024 es sin duda Rey Grupero, el influencer no solamente ha cautivado a los jueces con las preparaciones que hace en la cocina sino también a todos los que domingo a domingo disfrutan de la emisión del programa gastronómico.

Gracias a la buena energía que proyecta en la pantalla, Rey Grupero es uno de los famosos que acude a entrevistas en diversos espacios en medios de comunicación, ya que la audiencia quiere saber más sobre su experiencia dentro del programa MasterChef Celebriry 2024 y esta vez dio a conocer que tras el regaño de uno de los chefs se hizo del baño en los calzones.

El famoso participante de la contienda dijo que debido al susto por lo que le dijo uno de los críticos de cocina no aguantó las ganas de ir al baño y se hizo en el pantalón, con la gracia que lo caracteriza, Rey Grupero contó en el programa “La Caminera”, conducido por Tania Rincón, Fran Hevia y Fer Gay que eso sucedió en el corte en plena grabación.

Según lo que se aprecia en la anécdota de Rey Grupero en donde cuenta que se hizo “caca”, el famoso mencionó que fue los señalamientos del Chef Poncho Cadena los que lo asustaron al grado de no aguantar las ganas de ir a un baño, puesto que también agregó que no estaba enfermo del estómago.

“Como yo no esperaba el regaño, mi estómago fue así: ‘caca’ y te juro me tuve que salir, me hice encima”, contó a los locutores.