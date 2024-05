Rey Grupero recuerda a Elena Larrea en MasterChef Celebrity, así "mandó" su platillo al cielo: VIDEO

MasterChef Celebrity se acerca al final de la temporada. Los concursantes siguen dejando todo en las cocinas, pero también mejorando cada día más con sus platillos y sus presentaciones. En esta ocasión fue momento de que Rey Grupero sorprendiera a los jueces con un platillo que parecía sencillo, pero a la hora de probarlo era una explosión de sabores. El participante no podía quedarle mal a su amiga en el cielo, ya que se lo había dedicado. Con este platillo se salvo de quedar eliminado del programa.

El Rey Grupero tenía que dar todo para poner en alto el nombre de su amiga Elena Larrea, quien perdió la vida hace poco tiempo. después de que los jueces probaran su platillo, el concursante explicó que ese platillo era una forma de hacerle un pequeño homenaje a su amiga, a quien todavía extraña.

Sigue leyendo:

El concursante salió con el mandil negro con la intensión de conquistar a los jueces con su platillo, pero con la posibilidad de que fuera su última presentación. Ante tal situación, Rey Grupero decidió dedicarle dicha presentación a Elena Larrea, su amiga que en paz descanse. En un inicio parecía un plato sencillo, pero después de probarlo, los jueces quedaron sorprendidos. A simple vista era una carne con pasta al pesto. El plato fue nombrado como "la carnita del Rey Grupero".

Después de escuchar a todos los jueces y ver que quedaron encantados con el sabor de la pasta, la textura de la carne y la combinación de todos los alimentos, el Rey Grupero comenzó a mostrar un poco de sus emociones, se veían algunas lágrimas que escurrían por la mejilla. Fue en este momento que el chef Herrera le recordaría que esa presentación culinaria llevaba una dedicatoria. "Este plato lo hiciste pensando en una amiga tuya, ¿verdad?", dijo el chef.

"La verdad me dio mucho sentimiento y me comenzaron a sudar los ojos. A veces la gente no se da cuenta de que somos seres humanos... que nos duelen las cosas (...) Me avisaron entre momentos que había fallecido y en este momento me siento destrozado, pero sé que debe de estar en un lugar increíble porque siempre nos demostró que fue una mujer valiente", dijo Rey Grupero mientras le ganaba el sentimiento y se le cortaba la voz.