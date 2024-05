MasterChef Celebrity: Exigen la salida de Laura Bozzo por los insoportables "berrinches" a sus compañeros

La competencia avanza en "MasterChef Celebrity", donde los constantes pleitos de Laura Bozzo con gran parte de los participantes ha sido uno de los ingredientes principales en el escándalo de cada platillo protagonizado por la presentadora peruana, cuya actitud ha dividido opiniones al grado de que fanáticos del programa han exigido a través de los comentarios en redes sociales su salida del programa.

Fans exigen la salida de Laura Bozzo en "MasterChef Celebrity"

Desde el primer programa en la reciente temporada Laura Bozzo ha dado de qué hablar, pues aunque da muestra de sus habilidades culinarias conquistando en más de una ocasión el exigente paladar de los chefs Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera, es la actitud que tiene con otros participantes lo que despertó molestia entre el público y así lo expresaron en redes sociales.

Sin embargo, la pelea con Jawy Méndez y el desplante de la conductora a su equipo este domingo 12 de mayo al amenazar con dejar la competencia si es que no se elaboraba el platillo que ella quería logró enfurecer aún más a los fanáticos, por lo que de inmediato exigieron la salida de Bozzo asegurando que no hacía más que "berrinches" con cada reto grupal.

“No sé en qué momento el programa perdió su esencia de respeto y competencia”, “En ningún ‘MasterChef’ del mundo se vio nunca que una participante esté sentada haciendo berrinche”, “Ya saquen a Laura, de todo se queja, esta con que se va y no vemos que se largue”, “No sé qué hace esa mujer ahí, siempre gritando majaderías y ni cocina”, “Ojalá se vaya Laura”, “¿Cuántos berrinches le tenemos que seguir soportando a la señora Laura?” y “Si la tienen por rating, no se preocupen, si no está más a gusto vamos a estar”, fueron algunos de los comentarios.

Polémicas de Laura Bozzo en "MasterChef Celebrity"

Reciente la conductora estalló contra todos sus compañeros mientras intentaba apoyarla, pues entre gritos y aplausos perdió la paciencia exigiendo que no se acercaran más a ella: “¡Silencio! A ver ya, me están perturbando mis energías, fuera, no sigas que me vas a mandar malas energías. ¡Adiós! Por favor, a su lugar”.

Aunque más de una vez amenazó con abandonar el foro de “MasterChef Celebrity”, fue la intensa discusión que sostuvo con María Fernanda Quiroz, "Ferka”, detrás de cámaras lo que le ganó fuertes críticas a Laura Bozzo ya que internautas aseguraron que se trataba de “una falta de respeto” contra la actriz.

"No voy a hacer nada, yo prefiero irme, de verdad", dijo furiosa Laura Bozzo mientras algunos de los participantes, como Itatí Cantoral y el influencer Jawy Méndez, intentaban convencerla de que se quedara. Rey Grupero se ha mostrado paciente con la conductora, algo que no ha sido recíproco y en una ocasión se lanzó contra él: “Hazme un favor y cállate, cállate ya. No te resisto, a ti no te van a mandar a asesorar a nadie porque no sabes nada, cero, ¡traz! Es como mandar a la tumba a cualquiera, ¿me entiendes?”.