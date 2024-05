Paul Stanley detalla cuál es la relación entre Galilea Montijo y Andrea Escalona, ¿es verdad que se pelearon?

A finales del mes de abril, trascendió la información que la situación dentro del Foro donde se graba Hoy las cosas están muy tensas, luego que supuestamente Galilea Montijo y Andrea Escalona protagonizaron una fuerte pelea en la zona de camerinos la cual estuvo a punto de llegar a los golpes.

Debido a lo anterior es que distintos medios de comunicación han cuestionado al resto de los conductores sobre esta supuesta pelea, en esta ocasión es Paul Stanley quien dio detalles de la relación entre Galilea Montijo y Andrea Escalona.

¿Cómo es su relación?

Durante un encuentro con la prensa, luego de dar detalles sobre su nueva faceta como papá, Paul Stanley fue cuestionado sobre la presunta pelea que protagonizaron Galilea Montijo y Andrea Escalona hace algunos días.

Debido a esto es que, así como Tania Rincón y Andrea Legarreta, Paul Stanley aseguró que él no estaba enterado de nada y que no presenció ningún tipo de pelea, pero dejó claro que todos en “Hoy” son una gran familia.

“La neta yo no sé de eso, ví que los sacaron los medios, las revistas, yo no vi nada, son mis compañeras, todos somos una familia, nos queremos mucho y la neta es lo más importante”, dijo.

¿Se pelearón?

Sin embargo, la prensa insistió en saber si es que la información difundida por el anal de youtube Kadri Paparazzi es verídica o no, por lo que cuestionaron al futuro papá sobre cómo es la relación entre Galilea y Andrea Escalona.

“Pues mira, yo no he visto nada, la neta es que convivimos todos los días y como gran familia que somos, no sé alguna vez puede haber como que uno u otro no llegue en su mejor momento pero aquí yo no he visto nada”, aseguró