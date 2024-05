El Capi Pérez e Itzel serán padre y madre; así lo anunciaron desde París

A través de las redes sociales, El Capi Pérez e Itzel informaron que se convertirán en padre y madre por primera vez. El emotivo momento fue anunciado enfrente de la Torre Eiffel, en París, Francia, con un video que en pocos minutos ya acumuló miles de reacciones.

En el video que publicaron a través de sus redes sociales, se puede ver que están enfrente al monstruoso monumento emblemático de los parisinos, y tienen gorras puestas. Inmediatamente se las ponen hacia atrás y se puede ver que contienen las palabras "MOM" y "DAD", es decir "PADRE" y "MADRE", luego se funden en un gran beso.

"Capi" Pérez e Itzel anuncian a su primogénito desde París

Para la ocasión utilizaron el tema "Here comes the sun" de The Beatles, y de manera inmediata acumularon más de 150 mil reacciones de "Me gusta", así como más de 5 mil comentarios tanto de sus fanáticos, como de gente del medio artístico que los quieren y los admiran.

Le llueven felicitaciones al Capi Pérez e Itzel

Los comentarios con felicitaciones no tardaron en aparecer, y fueron sus amigos de la televisión mexicana y compañeros de emisión quienes lanzaron las primeras palabras de amor y de mucho entusiasmo en Instagram. Estos fueron algunos de los más populares:

Cynthia Rodriguez: "Estoy llorando, qué emoción amigos"

Mauricio Mancera: "No mamen que buena noticia!!!!! Qué chingonería!!! Qué suerte va a tener él/la bebé de tenerlos como papás!!! Los quiero mucho y celebro su felicidad!!!"

Kristal Silva: "Yeiii ya es oficial, desde ya los amamos a los 3. Ya queremos conocerte bb Pérez Barro"

Ricardo Casares: "Qué maravilla va a ser la persona más buena onda del mundo!!!!"

Jimena Longoria: "No puedooooooo de la emoción!!!!!!!!!!!!!!! Que felicidad!!!!!!! Los quiero… aaaahahhhhhhh!!!!!!"

Así fue su emotivo anuncio. Crédito: Instagram / Capi Pérez

¿Quién es El Capi Pérez?

Carlos Alberto, su nombre de pila, es un comediante mexicano que comenzó su carrera en Aguascalientes, de donde es originario, como parte del programa "Échele Primo" de TV Azteca, pero luego fue llevado como escritor y reportero al programa "Deberían estar trabajando" de Ciudad de México, donde despegó su carrera.

Además de ser standupero, también ha sido parte de programas como "Pasteleros contra el tiempo", "El Hormiguero MX" o "LOL", y claro, tiene su propia emisión, La Resolana, además de ser uno de los conductores regulares del matutino "Venga la Alegría", uno de los más vistos por los mexicanos.

Capi Pérez es uno de los comediantes más exitosos de México. Crédito: Venga la alegría

¿Quién es Itzel?

Itzel barro es una de las influencers más destacadas de los últimos años. en Instagram acumula más de 800 mil seguidores y es conocida por su user como "Hola Enfermera". Nunca fue una mujer que se mantuviera cerca del ojo público como estrella de la televisión hasta los últimos meses.

Lejos de las redes sociales participó en la radio como parte de La Caminera, donde también conducía El Capi. Fue anunciada para la más reciente de MasterChef Celebrity donde fue eliminada el 28 de abril de 2024, durante el sexto programa de la emisión, quedando trunco su camino al éxito en la cocina.