¿Abandona Venga la Alegría? El Capi Pérez anuncia nuevo proyecto como conductor

“Venga la Alegría” ha generado incertidumbre en más de una ocasión debido a los cambios en sus conductores, algo que se repite con el reciente anuncio de “El Capi” Pérez sobre el nuevo programa en el que será el presentador. El proyecto generó dudas entre los fans respecto a lo que sucederá con el lugar del comediante en el matutino, pues los horarios en el nuevo proyecto que podrían interferir con su participación.

¿“El Capi” Pérez abandona “Venga la Alegría”?

Este lunes 25 de marzo Carlos Alberto Pérez, como es el nombre de pila del conductor, reveló que estará al frente del nuevo programa “100 mexicanos” en el que tres integrantes de dos familias competirán acompañados de una celebridad. Aunque “El Capi” externó su felicidad por ser presentador en un programa cuyo formato ha marcado la pantalla chica, no indicó si es que permanecerá en el matutino.

"El Capi" Pérez desata dudas de su permanencia en VLA por su participación en nuevo programa. Foto: IG @elcapiperez

“Es una responsabilidad enorme porque es todos los días, es cargar el legado de un programa que está en el corazón de todos los mexicanos (…) Es el proyecto más importante de toda mi vida y así lo voy a tomar, estoy muy emocionado y les voy a entregar mi alma de lunes a viernes”, dijo el conductor en entrevista para “Venga la Alegría”.

Críticas a “El Capi” Pérez por nuevo programa

Hasta el momento no se ha revelado la fecha de estreno para el nuevo programa, pero “El Capi” Pérez detalló que estará de lunes a viernes y que la convocatoria para las familias que desean participar está abierta. Pese a la popularidad de la que goza el conductor, algunos internautas externaron su desacuerdo en tenerlo al frente de un proyecto que ha marcado generaciones.

“En mi opinión, las segundas versiones pocas veces funcionan”, “Teniendo a Marco Antonio Regil ponen a ‘El Capi’”, “A mí se me se hace muy antipático y poco gracioso este señor”, “Ninguno como ‘El Vitor’”, “¿Qué onda, no hay más conductores?”, “Él siempre está en todo”, “El mejor, pero déjenlo en ‘Venga la Alegría’”, “Ya pónganlo en todos los programas” y “¿No había más?”, fueron algunos de los comentarios contrarios a quienes no dudaron en expresar su apoyo.