El Capi Pérez se ausenta de Venga La Alegría y aclara la verdadera razón

Desde hace algunos días, fanáticos de Carlos Alberto Pérez, mejor conocido solamente como “El Capi” Pérez, se han cuestionado las razones por las que el conductor ha estado ausente de Venga la Alegría, por lo que muchos creen que éste podría haber salido de la emisión matutina.

Recientemente, Flor Rubio quien es su amiga y compañera de la emisión reveló las verdaderas razones por las que él también comediante se ha ausentado y si es que regresará o no a las grabaciones de Venga la Alegría.

¿Por qué no está en Venga la Alegría?

Foto:IG @elcapiperez

Como lo mentamos anteriormente, fue la periodista Flor Rubio quien también es parte del programa matutino de TV Azteca quien reveló las razones por las que el Capi no está en el programa, pues de acuerdo con ella, el también comediante se encuentra de vacaciones y también ha tomado un par de días para grabar su nuevo proyecto.

Y es que, de acuerdo con la experta en espectáculos, viajó a París para tomar unos días de descanso pues se encuentra en las grabaciones de “100 mexicanos dijeron”, el nuevo programa en el que estará al frente y que se transmitirá en la canal de Azteca.

“Acuerdense que El Capi Pérez está listo para comenzar la grabación de ‘100 mexicanos dijeron’ y él no va a estar en VLA las próximas semanas, no sé exactamente cuales por que, primero se fue a París a hacer una campaña con una marca deportiva y después de eso regresa a los ensayos previos y al arranque de grabaciones de ‘100 mexicanos’, entonces al Capi, las próximas semanas ya no lo vamos a ver en VLA”, contó Flor Rubio