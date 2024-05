Tras 60 años de carrera, Ana Martín habla de su posible retiro de las telenovelas: "quiero vivir al día"

La primera actriz y estrella de las telenovelas, Ana Martín se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que habló de la posibilidad de retirarse de la industria de las telenovelas a sus 78 años de edad.

A lo largo de su carrera, Ana Beatriz Martínez Solórzano, nombre verdadero de la actriz, se ha consolidado como una de las máximas figuras del entretenimiento gracias al trabajo que ha realizado en producciones como "La desalmada", "La madrastra", "Rubí" y "Tu primer amor", por lo que sus recientes declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie.

En una reciente entrevista con distintos medios de la farándula, compartida en el canal de YouTube de Berenice Ortiz, la primera actriz, Ana Martín fue cuestionada sobre su carrera profesional, pero lo que más llamó la atención fue su reacción ante un posible retiro de la industria.

En este sentido la también protagonista de películas como "Dulces compañías", "¡Qué viva México!" y "En el tiempo de las mariposas" dijo que actualmente se está tomando un descanso después de 60 años de carrera. La actriz aseguró que en este 2024 no tendrá ningún proyecto, pero espera regresar a la industria el siguiente año.

"Estoy descansando a 60 años de carrera. No me tengo que parar 4,5, no tengo llamado. Quiero tomarme el resto del año para viajar", contó.

Después de revelar que no se trata de un retiro, Ana Martín, una de las actrices más famosas y queridas en México, confesó que le gusta vivir al día por lo que está en contra de planear el futuro. Aseguró que el proyecto de 2025 la tiene bastante emocionada, pero por lo pronto aprovechará lo que resta de este año para viajar y disfrutar de la vida.

"No he parado de trabajar. No lo he pensado (en el retiro), no planeo el futuro. Quiero vivir al día", sentenció.