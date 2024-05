Gustavo Adolfo Infante genera polémica por declaraciones sobre Mitzy: “Dejó de ser gay cuando se hizo cristiano”

Gustavo Adolfo Infante se encuentra una vez más en medio de la polémica por sus explosivas declaraciones, pues recientemente habló sobre la orientación sexual del diseñador mexicano José García Cárdenas, conocido como Mitzy. Y es que el conductor aseguró que, según revelaciones del vestuarista, éste dejó de ser gay cuando “se hizo cristiano”.

Críticas a Gustavo Adolfo Infante por declaraciones sobre Mitzy

El llamado “Diseñador de las estrellas” realizó un homenaje a Lucha Villa con una serie de diseños para una pasarela y ahora será el encargado del vestuario en la obra “Perfume de Gardenia”. Aunque se mantiene enfocado en proyectos profesionales, no evitó ser pieza clave en la controversia generada por el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante cuando éste habló de su orientación sexual.

“Cuando se hizo cristiano dejó de ser gay, entonces le dijo: ‘Oye, pero tú eras gay’, y me dice: ‘Fui gay, pero una vez que me hice cristiano y llegó Cristo a mi vida, dejé el homosexualismo’”, dijo el conductor sobre las supuestas confesiones que le hizo el diseñador mexicano y añadió que desde entonces “andaba tras las chavas”.

Sin embargo, las declaraciones de Infante generaron gran impresión entre sus compañeras de escena Mónica Noguera y Ana María Alvarado, quien no dudó en intervenir asegurando que no es algo que se “quite” de esa manera: “Entonces a lo mejor era bisexual, cada quien sus gustos, pero es que hay cosas que no es como que se quitan”.

Escándalos en la trayectoria de Mitzy

Originario de Michoacán, José García Cárdenas, como es el nombre de pila del diseñador, llegó a la ciudad de México cuando tan sólo tenía 14 años de edad y gracias a su talento se abrió paso en el mundo del espectáculo. Sasha Montenegro fue una de sus primeras clientas famosas y gracias a ella conoció al productor Guillermo Calderón, quien le pidió ser vestuarista en algunas películas.

Esto lo acercó aún más a grandes figuras del cine, la televisión y la música como María Félix “La Doña”, Verónica Castro y Thalía, para quien diseño el legendario vestido de novia con el que llegó al altar junto a Tommy Mottola. Esto impulsó aún más la fama del diseñador a nivel internacional. Aunque en la celebración por sus 50 años de trayectoria la cantante no figuró entre los invitados, lo que desató rumores de un posible conflicto entre ellos.

Algo que también ocurrió con Verónica Castro, pues la actriz acusó al diseñador de haberle robado una gran cantidad de vestidos. Aunque Mitzy ha negado las acusaciones asegurando que se trató de un malentendido y suplicó a la actriz por un encuentro para aclarar la situación y retomar su amistad, ella se ha negado rotundamente.