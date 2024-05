Jaime Camil niega ser el conductor mejor pagado de TV Azteca tras rumores sobre su llegada a La Academia

Desde que Jaime Camil fue confirmado como el conductor de una nueva generación de La Academia, ha generado una ola de comentarios divididos en redes sociales. La controversia no solo se debe al pasado del actor en Televisa y su corta trayectoria en la conducción, pues muchos creen que la televisora del Ajusco erró en tenerlo como presentador de uno de sus proyectos más importantes.

Aunado a lo anterior, se suma que hace unos días salió a relucir una información sobre el salario que Camil estaría recibiendo por ser el conductor de esta temporada del reality show musical, pues aseguran que el también actor desbancó a Rocío Sánchez Azuara como la mejor pagada, sin embargo, esta información ya fue negada por el mismo conductor de La Academia.

Jaime Camil niega ser el mejor pagado de TV Azteca

Hace algunos días, a través del programa de YouTube “En Shock” el periodista y youtuber Arturo Gallegos, aseguró que Camil habría negociado muy bien su sueldo y algunas condiciones para ser el conductor de la versión 2024 de La Academia, esta información causó revuelo en diversos medios de comunicación, por lo que en una publicación de uno de ellos el propio actor se tomó el tiempo para negar esta información.

El actor publicó un extenso tuit donde desmiente categóricamente la información proporcionada por Gallegos y acusa a diversas cuentas de entretenimiento de replicar la información de “manera maliciosa” con tal de tener clics para sus páginas de internet.

“Es muy importante no mentirle a la gente, entiendo que sus difamaciones y calumnias les generan atención (aquí estoy tomándome el tiempo para responder a esta absoluta falsedad) y el famoso ‘clickbait’ les provoca el sensacionalismo que identifica a medios de su categoría, pero quiero pensar que en un estado de derecho hay repercusiones por mentir y atribuirle a alguien hechos falsos de manera maliciosa (@rrs_law)?”, se lee al inicio del texto de Camil

Asimismo, el actor de “La Fea más Bella”, hizo a un lado todas las especulaciones y dejó claro que ser parte de La Academia le hace muy feliz: “Poniendo de lado que todas sus especulaciones son falsas y malintencionadas, estoy muy feliz de poder conducir esta edición de @LaAcademiaTV, tengo todo el deseo de que sea un éxito y espero que le cambie la vida a much@s”.

A la aclaración de Jaime Camil, también se unió Ricardo Salinas Pliego, quien con su clásico humor decidió contestar sarcásticamente a todo lo que se dijo, pues en su respuesta, el empresario escribió: “Faltó mencionar el Lamborghini blanco, los viajes en helicóptero, vuelos en primera clase y las aguas Evian en vasos de cristal de Baccarat.” Con esta respuesta dejó claro su desdén por los rumores y mostró su apoyo a Camil.

¿Qué fue lo que dijo Arturo Gallegos?

En un enlace con el periodista Jorge Carbajal, para su programa “En Shock”, el colaborador Arturo Gallegos afirmó que una fuente cercana le habría dicho que el actor supuestamente puso muchas condiciones, entre ellas no tener contacto con nadie más que con Ricardo Salinas Pliego.

“Va a comenzar La Academia y se dijo que Jaime Camil va a ser el conductor principal, pero te quiero contar por qué aceptó el proyecto. Me contó una fuente muy cercana a la producción que aceptó el proyecto de TV Azteca. Estaban buscando un perfil fuerte y él puso bastantes condiciones. Pidió no radicar en México, va a venir, hacer el programa y se regresa (a su casa). Solo va a ser conductor de la gala. Además, se arregla directo con Ricardo Salinas, no habla con nadie más, su contrato y todas las condiciones las habló con él", dijo Gallegos para En Shock.