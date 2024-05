Dispara en plena escena y termina acusado de homicidio: así fue como un famoso actor mató a un hombre en el set

Este caso no es el primero que sucede en el medio del entretenimiento, pues lamentablemente los accidentes en un set de grabación son más comunes de lo que los televidentes se lo imaginan, y es que los errores en este ámbito pueden tener consecuencias devastadoras, como lo contaremos en el siguiente caso

El mundo del entretenimiento se vio sacudido en 2003 por una tragedia que involucró a Flavio Peniche, hermano menor del reconocido actor Arturo Peniche. En medio de una filmación, un accidente con un arma de utilería convirtió una escena de acción en un incidente fatal que marcó para siempre la vida de todos los involucrados.

Sigue leyendo:

La muerte la sorprendió en la carretera de Cuernavaca; el terrible accidente en el que murió querida actriz mexicana

La atacó un león en pleno programa en vivo, la productora de Hoy no supo cómo reaccionar al ver a su hija en peligro

Caen de un puente y mueren de manera trágica, estos actores mexicanos estaban ensayando una escena y sufrieron un accidente

Grababan una peligrosa escena.

Foto: Vidas Al Limite

¿Qué sucedió esa tarde fatídica?

El 15 de agosto de 2003, durante la filmación de la película de bajo presupuesto "La Venganza de la Alacrana", parte de la saga de video homes "Juana la Alacrana", Flavio Peniche se encontraba rodando una escena donde debía interpretar el papel de un sicario. La escena requería que Peniche disparara a varios enemigos, incluyendo a un extra llamado Antonio Velasco Gutiérrez, conocido como "El flaquito". En un giro trágico del destino, las balas utilizadas en el arma de utilería eran reales. Al disparar, Peniche hirió gravemente a Velasco Gutiérrez, quien más tarde falleció en el hospital.

La noticia del accidente se propagó rápidamente, causando conmoción tanto en el ámbito cinematográfico como en el público general. Peniche fue acusado de homicidio imprudencial y encarcelado por las autoridades de Morelos. La defensa del actor argumentó que el incidente fue un error de producción y un descuido del equipo encargado de los utileros. Sus abogados lograron pagar una fianza, permitiéndole enfrentar el proceso en libertad.

Así fue el momento exacto de la desgracias.

Foto: Vidas Al Limite

Flavio Peniche expresó públicamente su profundo pesar por el incidente: “Fue algo muy impresionante, pensé que era sangre ficticia, me puse como loco, me pegaba, decía que no era posible, que era un sueño, pero lamentablemente ha sido la peor pesadilla de mi vida. Si yo pudiera dar mi vida por la de él lo haría, porque es muy fuerte cargar con esto”.

¿Qué pasó con los responsables de esta tragedia?

Las autoridades mexicanas intentaron localizar al productor de la película, Eduardo Martínez Sánchez, y a un utilero conocido como “El Cepillo”, quienes eran responsables de la seguridad del equipo de utilería. Sin embargo, ambos desaparecieron y nunca fueron encontrados. Esto dejó a Flavio Peniche enfrentando solo las consecuencias legales del trágico accidente.

Durante 14 años, Peniche vivió bajo la sombra de este trágico episodio, asistiendo semanalmente a un reclusorio para firmar su libertad condicional. La experiencia dejó una marca imborrable en su vida y carrera. Aunque finalmente su calvario terminó, el dolor y la culpa por el accidente lo acompañarán siempre.