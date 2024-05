"No me llamo amigo": Ernesto Laguardia se enoja con reportero y le recuerda quién es | VIDEO

El famoso conductor y actor de televisión, Ernesto Laguardia se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de conceder una entrevista que desafortunadamente no salió nada bien pues expresó su molestia después de que un reportero lo llamara "amigo".

A sus 64 años, Ernesto Laguardia goza de una gran fama gracias al trabajo que ha realizado en proyectos como "Quinceañera", "Corona de lágrimas" y "Cuento de Navidad", por lo que sus recientes declaraciones generaron bastante ruido en la industria del entretenimiento.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, compartido en el canal de YouTube de "El Fernan", fue compartido el momento exacto en el que Ernesto Laguardia protagoniza una polémica con un reportero. El momento se volvió viral, provocando un divertido debate en redes sociales.

En las imágenes vemos a un reportero de "Chisme No Like" preguntarle a Ernesto Laguardia sobre el supuesto pleito que existió entre Galilea Montijo y Andrea Escalona en el "programa Hoy", matutino en el que él colaboró durante varios años. Su respuesta fue la que desató bastante polémica.

"Creo que estás fuera de época y no me llamo 'amigo', me llamo Ernesto Laguardia", dijo el conductor.