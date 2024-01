“Una experiencia desagradable”: Ernesto Laguardia habla de su paso por el programa Hoy

Ernesto Laguardia acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que se hizo viral una entrevista en la que confesó que el haber trabajado por diez años en el programa “Hoy” fue una “experiencia desagradable” debido a distintos motivos, por lo que como era de esperarse, las palabras del también actor generaron todo tipo de opiniones y dieron pie a que surgieran distintas especulaciones en torno a sus excompañeros de emisión.

Estas declaraciones de Ernesto Laguardia fueron vertidas durante una entrevista con Aurora Valle para el canal de Tlnovelas, en la cual, el reconocido histrión de 64 años de edad habló sobre las distintas etapas y facetas que ha tenido sobre su carrera por lo que fue inevitable que saliera a colación su paso por el exitoso matutino de Televisa y fue aquí donde señaló que no todo fue miel sobre hojuelas trabajando junto a Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

El protagonista de “Quinceañera” señaló que más que tener problemas con sus compañeros conductores fue con el personal de producción con el que hubo algunas diferencias y esto se debe a que asegura que siempre ha sido muy “exigente y quisquilloso” con él mismo para no tener errores a cuadro, no obstante, su excesiva preparación llegó a molestar a algunas personas.

“En el programa de “Hoy” a mí me gustaba llegar siempre muy bien enterado, con todos los periódicos leídos, ahí mismo investigar y había gente que decía: ‘estás loco o para qué haces eso’ y yo ‘para saber qué voy a decir, decirlo con seguridad y no equivocarme’ y sí puede ser, pero si no les parece mientras tengas respeto, no pises a nadie, trabajes y hagas muy bien lo que tengas que hacer ¿cuál es el problema?”, señaló Ernesto Laguardia.

Ernesto Laguardia dejó "Hoy" en 2013. Foto: Programa Hoy

En otro momento de la entrevista, Ernesto Laguardia fue más claro y dijo de manera explícita que el haber trabajado en “Hoy” fue una experiencia desagradable, sin embargo, no quiso ahondar en más detalles al respecto, aunque señaló que en dicho espacio todavía hay personas a las que quiere mucho.

“Hoy es un programa que me encanta, es un programa que forma parte de mi ADN, ese tipo de programas después estuve en Estados Unidos haciéndolo en dos cadenas, me hablaron de otros países, pero con hijos y todo ya era muy complicado, pero sí, “Hoy” fue una experiencia desagradable en cuanto a producción y hasta ahí, ya para que darle más importancia, hay gente que quiero mucho ahí y listo”, sentenció Ernesto Laguardia.

Ernesto Laguardia regresó a "Hoy" para celebrar el 25 aniversario del programa. Foto: IG: ernestolaguardiaoficial

Cabe señalar que, hace aproximadamente un año atrás, Ernesto Laguardia regresó a “Hoy” como invitado especial por el aniversario número 25 del programa y en una publicación dejó ver que Andrea Legarreta es una de las personas con las que se llevaba muy bien en el matutino pues así se lo hizo saber en una publicación de Instagram.