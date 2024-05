Ana Gabriel sufre una recaída de salud, padece neumonía: "no me suelten de la mano", ¿cuál es su estado?

La cantante subió este comunicado. Instagram/@anagabrieloficial

En los últimos días la salud de la famosa cantante, Ana Gabriel ha acaparado la atención de los medios de la farándula después de informar que tiene una crisis de salud que provocó que pospusiera sus presentaciones que daría por Chile y Paraguay. Hace unos momentos brindó más detalles de la enfermedad que sufre.

Ante sus millones de seguidores en Instagram la intérprete de sencillos como "Simplemente amigos", "No te hago falta" y "Quién como tú" subió un video desde el hospital para explicar del reciente diagnostico que recibió y que le impide presentarse arriba del escenario.

Ana Gabriel preocupa a sus fans

Hace unas horas Ana Gabriel, una de las grandes voces en nuestro país, preocupó a sus millones de seguidores al subir un video desde el hospital. La reconocida cantante dijo que la influenza que padecía se le complicó y actualmente fue diagnosticada con neumonía. Los médicos le aconsejaron tener reposo absoluto.

"La influenza se complicó y se convirtió en neumonía. Por orden médica tengo que permanecer en reposo", contó.

Después de contar que fue diagnosticada con neumonía, Ana Gabriel reconoció que no siguió las indicaciones médicas y por eso se mantiene en el hospital. Agradeció a todos sus fans por el apoyo que le están brindando en este complicado momento de salud y les pidió que no la suelten de la mano. "Desafortunadamente se complicó, no hice caso de las indicaciones médicas. les agradezco su comprensión, no me suelten de la mano, por favor, gracias por el apoyo, pero por mi salud me tengo que cuidar", sentenció.

¿Cuándo serán los conciertos de Ana Gabriel?

Tras su reciente reporte médico, Ana Gabriel también presentó su calendario de presentaciones por varios países de América Latina. La cantante dijo que su concierto en Chile será el próximo 7 de junio y el de Paraguay lo realizará el 11 de junio. El concierto de Brasil sigue en pie, pero los mantendrá al tanto de su estado de salud.