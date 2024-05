Ivonne Montero se quiebra al hablar de la cirugía a corazón abierto que tendrá su hija

Ivonne Montero ha mencionado en más de una ocasión los problemas de salud de su hija, Antonella, y el motivo por el que necesita una delicada cirugía a corazón abierto, un procedimiento que estuvieron postergando por varios años y que se realizará en las próximas semanas. Ante esto, la actriz no pudo contener el llanto al hablar sobre la operación de la pequeña de 11 años de edad, quien nació con una cardiopatía congénita.

Ivonne Montero se quiebra al hablar de la cirugía de su hija

En entrevista para el programa “Hoy”, Ivonne Montero explicó que en las siguientes semanas su hija será sometida a una cirugía a corazón abierto para reconstruir su arteria pulmonar, pues cuando era pequeña ésta fue reparada con partes de animal que no crecen a la par de su crecimiento natural por lo que ahora es más pequeña y provoca una fuerte presión.

Sigue leyendo:

¿Nuevo romance? Rodrigo Romeh se rinde ante la belleza de Ivonne Montero, revela que es su crush

VIDEO: Karol Sevilla aclara que no se operó para bajar de peso y pide no hablar de cuerpos ajenos

“Tratamos de no hablarlo tanto porque a ella evidentemente le afecta, ella no quiere entrar a cirugía, pero pues yo le digo que son procesos que tenemos que abrazar con mucho amor, agradecerlos y pedir, orar mucho (…) No tanto de ser tan incisiva porque es un proceso difícil, si a mí me cuesta expresarlo y hablarlo, siempre me quiebro hablando del tema por lo ya vivido…”, dijo la también bailarina.

En otras ocasiones la actriz, de 50 años, mencionó que Antonella no había recibido la cirugía debido a que en ese momento no era totalmente necesario y estaba en manos de los médicos esa decisión. “No depende de mí. Hay que hacerle nuevamente sus estudios profundos, generales, y de ahí se determinará (…) El quirófano ha estado muy ocupado y primero entran los pequeñitos que tienen la urgencia de la cirugía”, dijo al programa “Sale el Sol” en 2023.

Ivonne Montero se quiebra al hablar de la cirugía a corazón abierto que tendrá su hija. Foto: IG @ivonnemonteroof

Ivonne Montero explota contra quienes exigen que opere a su hija

En abril pasado la ganadora de “La Casa de los Famosos” explotó en redes sociales contra aquellos que le han exigido rendir cuentas sobre el premio del reality show con el que operaría a su hija, así como del motivo por el que no ha realizado el procedimiento en su nariz.

“Yo no la voy a meter hasta que ella no me lo pida punto, en el momento en el que Antonella me externe ‘mamá yo quiero arreglar mi naricita’, en ese momento yo como su mamá responsable, trabajadora que me he fajado para estar para lo que mi hija necesite voy a llevarla”, dijo molesta Ivonne Montero.

Ivonne Montero estalla contra quienes la critican por no operar la nariz de su hija. Foto: IG @ivonnemonteroof

¿Qué es una cardiopatía congénita?

Hasta el momento Antonella ha tenido 10 cirugías, la primera de ellas a los nueve meses de su nacimiento. De acuerdo con MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la cardiopatía congénita “es un problema con la estructura y el funcionamiento del corazón presente al nacer” y suele estar dividida en dos tipos: cianótica y no cianótica.