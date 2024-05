Daniel Bisogno revela que Kuno Becker le pidió consejos sobre paternidad tras el nacimiento de su hija

El regreso de Kuno Becker al mundo del espectáculo ha estado lleno de sorpresas y una de las más grandes es que se convirtió en padre por primera vez de una niña. Esto generó gran alboroto entre sus fans debido a que no se sabía nada sobre su situación sentimental, cuyos detalles ha decidido mantener alejados de los reflectores, pese a ello no dudó en pedirle consejos a Daniel Bisogno sobre paternidad ya que también es padre de una pequeña.

Kuno Becker pide a Daniel Bisogno consejos sobre paternidad

“El Muñeco”, como también se conoce a Bisogno, reveló en “Ventaneando” que el actor Kuno Becker lo buscó recientemente para pedirle consejos sobre paternidad tras anunciar en abril pasado el nacimiento de su primogénita. Esto debido a la cercanía, cariño y buena relación que el conductor tiene con su hija Michaela, de 8 años de edad.

Sigue leyendo:

Maribel Guardia celebra el cumpleaños de Daniel Bisogno en pleno escenario y fans lo sorprenden con "Las Mañanitas": VIDEO

Daniel Bisogno cumple 51 años tras problemas de salud y manda mensaje a sus fans: "cariño que yo jamás imaginé"

Daniel Bisogno revela que Kuno Becker le pidió consejos sobre paternidad. Foto: IG @bisognodaniel

“Me escribió un mensaje muy bonito, que para decirle cómo hay que tratar a una niña, pero yo qué le digo si la niña hace conmigo lo que quiere. Es lo más bonito que me ha pasado”, dijo Daniel Bisogno respecto al mensaje que recibió de Kuno Becker y sobre su hija.

Kuno Becker habla sobre su paternidad

En entrevista para el programa de espectáculos liderado por Pati Chapoy, el actor de la telenovela “Primer amor… a mil por hora” destacó que desea romper patrones cono su hija y cambiar la manera en la que llevará su paternidad, pues desea que su relación sea diferente a la que tuvo con sus padres.

Kuno Becker anunció el nacimiento de su primera hija en abril pasado. Foto: IG @kunobp

“No quiero nunca llegarle a decir: ‘Yo hice algo por ti’ (…) Todo el rollo de la manipulación por parte de la culpa, y no era mi chamba. Yo creo mucho en perdonar. Me enseñó todo lo que no se debe de hacer. Queremos cosas positivas y ligar con los errores que no podemos evita”, indicó Becker al revelar que no tiene contacto con su madre por lo que es posible que no conozca a su hija.

Kuno Becker ha decidido mantener alejados de los reflectores los detalles de su vida privada y la identidad de la madre de su hija para protegerlas. “Estoy feliz y me siento afortunado de encontrar un buen amor, que ha estado para mí. Llevamos seis años juntos. Me centra, me aconseja, me mide, me acompaña, le aprendo mucho. Yo la respeto, la quiero, la protejo, se merece como que le pusieran una estatua”, dijo en entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube.