¿Yuya está embarazada? Fans desatan rumores por la imagen de la influencer en su último video

El Internet podrá tener muchas influencers, pero la única que se robó nuestros corazones a un nivel único es Yuya, pues al ser de las primeras figuras que creció en YouTube, así como la cercanía que tenía (y tiene) con su público, nos hizo amarla. Aunque con el paso de los años la youtuber ha transformado su contenido y la frecuencia con el que lo comparte, lo cierto es que cada una de sus apariciones siempre causa revuelo y así lo demostró hace unos meses cuando por fin debutó en TikTok.

Ahora, la creadora de contenido nos sorprende con contenido de pocos minutos y presumiendo parte de su vida, así como algunos detalles de su maternidad, misma que siempre ha mantenido en secreto. Sin embargo, en las últimas horas el nombre de Yuya se ha robado todas las tendencias en redes sociales gracias a sus fans, pues algunos aseguran que la influencer podría estar embarazada; cabe recordar que cuando se embarazó de Mar llevó toda la gestación alejada el espectáculo, hasta que finalmente nació.

Así se lució Yuya en su nuevo video. (Foto: IG @yuyacst)

Surgen rumores de embarazo por el último video de Yuya

Hace unas horas Yuya compartió en sus cuentas oficiales de TikTok e Instagram un nuevo video muy "aesthetic" en el que presumió su jardín, cómo preparar hielos con flores, un tierno abrazo con su bebé Mar y su look con un vestido naranja. Fue precisamente esto último lo que más llamó la atención de sus seguidores, pues al tratarse de un diseño holgado, sobre su vientre se creó un efecto abultado que se ha relacionado con un posible nuevo embarazo.

"Siento que será mamá de nuevo", "en una historia se le ve su pancita!", "me recuerdo a cuando estuvo esperando a mar, y lo mantenia oculto", "algo me dice que yuya nos tiene otra sorpresa", "se le nota", "flores = esta embarazada de una niña. Yo la más conspiranoica" y "Yuya me hace pensar que está embarazada se ve tan hermosa!" son algunos de los comentarios de su post.

Estas tomas desataron las sospechas de sus fans, ¿tú qué opinas? (Foto: IG @yuyacst)

Hasta el momento Yuya no ha respondido a los rumores, por lo que de ser ciertos los comentarios de sus fans habrá que esperar algunos meses para tener la buena noticia; sin embargo, es probable que la creadora de contenido también mantenga en secreto el rostro de su bebé, tal y como lo ha hecho con Mar. Al igual que la influencer, Siddhartha también ha mantenido el silencio ante estas especulaciones.