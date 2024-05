Wendy Guevara deja de seguir a Madonna en Instagram, ¿por excluirla de su video sobre México?

La polémica ha sido una constante en el camino a la fama de Wendy Guevara y su reciente aparición durante el concierto de Madonna no fue la excepción. Aunque la influencer se ha encargado de desmentir algunos rumores, otros toman cada vez más fuerza y entre éstos destaca aquel en el que aseguran que la creadora de contenido se molestó luego de que la cantante no la incluyera en su video sobre México, motivo por el que la habría dejado de seguir en Instagram.

Wendy Guevara deja de seguir a Madonna

El pasado 23 de abril la integrante de "Las Perdidas" fue la invitada especial en el concierto que Madonna ofreció en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, aunque esto fue motivo de celebración para gran parte del público y otras celebridades algunos usuarios en redes sociales arremetieron contra Guevara cuestionando la decisión de la "Reina del pop", pues aseguraron que había otras figuras de la industria con más trayectoria que podrían haber subido al escenario.

Sigue leyendo:

FOTO: Wendy Guevara revela imagen inédita de su infancia para celebrar el Día de la Niñez

"Y la queso pluma": así fue el encuentro entre Wendy Guevara y Peso Pluma en los Latin AMAs 2024

Wendy Guevara deja de seguir a Madonna en medio de las críticas por la invitación a su concierto. Foto: IG @soywendyguevaraoficial

A la ola de comentarios negativos se suman los que surgieron por el video publicado por la intérprete de "Like a Virgin" con el que agradece a México por el entusiasmo durante sus conciertos como parte de su gira "The Celebration Tour" y con los que celebró 40 años de trayectoria. Y es que en éste sólo aparece Salma Hayek que fue la última invitada al escenario, algo que destacaron los fans de la influencer pues no tampoco fueron incluidos el actor Alberto Guerra, el comediante Guillermo Domínguez y la drag queen Pixie Aventura.

Pese a ello, en redes sociales algunos internautas señalaron que éste habría sido el motivo por el que la ganadora de "La Casa de los Famosos México" habría dejado de seguir a Madonna en su cuenta de Instagram, algo que desató un intenso debate entre quienes no dudaron en defenderla y aquellos que la criticaron usando una de sus propias frases: "No está soportando".

La participación de Wendy Guevara en el concierto de Madonna desató un sinfín de rumores. Foto: IG @soywendyguevaraoficial

Rumores sobre la invitación de Wendy Guevara

La participación de la también modelo en el concierto desató un sinfín de rumores, uno de éstos es que la cantante se habría molestado por la actitud de Guevara ya que en más de una ocasión le habría llamado la atención para que se sentara. A esto se sumaron las dificultades de comunicación debido a que la influencer no habla inglés, algo que también habrían logrado incomodar a la "Reina del pop".

La controversia incrementó cuando se reveló que la voz de "La isla bonita" habría despedido al colaborador que se encargó de invitar a "La Perdida" al escenario, algo que ella misma desmintió durante una transmisión en vivo a través de redes sociales. Algo a lo que también reaccionó fue a la teoría de que había pagado 3 millones de dólares para ser elegida: "Yo no tengo la culpa de que a ustedes no las hayan invitado Madonna al concierto (...) Ni modo, les va a seguir tocando soportar”.