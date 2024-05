Espinoza Paz, confirmado como juez en la nueva generación de La Academia

Espinoza Paz será crítico de La Academia IG/espinozapaz

La nueva temporada de La Academia ya está por empezar y conforme pasa el tiempo siguen dando a conocer más detalles sobre lo que pasará en el programa en donde se buscan a los mejores cantantes de México, por lo que una de las recientes noticias es la participación del cantante Espinoza Paz dentro del panel de críticos.

En las cuentas oficiales de La Academia, así como en el Instagram de Espinoza Paz confirmaron con una imagen la noticia en la que dicen que el famoso formará parte de la mesa de críticos que opinarán y darán los mejores consejos a los alumnos de la nueva temporada.

El cantante ya fue confirmado para La Academia. Captura de pantalla IG/espinozapaz

¿Quiénes serán los jueces de la nueva temporada de La Academia?

Así como Espinoza Paz será uno de los críticos para la nueva temporada de La Academia, otras de las estrellas que forman parte del programa de televisión serán Chiquis Rivera, Arturo López Gavito y Lola Cortés según lo que se aprecia en redes sociales y lo que han dado a conocer.

En una de las participaciones de Arturo López Gavito y Lola Cortés al programa “Venga La Alegría” tuvieron un enlace con Espinoza Paz y expresaron que están sumamente emocionados por conocer a todos los alumnos de la nueva generación de La Academia y que está dispuesto a aprender de los grandes maestros de la música.

Arturo López Gavito y Lola Cortez serán otros de los críticos. vengalaalegria

¿Espinoza Paz hizo casting para La Academia?

Una de las anécdotas que salieron en la plática de los críticos es cuando Lola Cortés añadió que Espinoza Paz durante sus inicios en la música hizo casting para entrar a La Academia, pero que desafortunadamente no logró enamorar al panel en aquel momento y no se quedó, aunque ahora se sabe que es uno de los famosos más importantes dentro del regional mexicano.

Mientras que Gavito puntualizó en que la participación de Espinoza Paz le parece muy acetada ya que ahora la música regional mexicana está fuerte y bastante vinculada con otros géneros como el pop, así como le dio la bienvenida y dijo que será un honor trabajar con el sinaloense.

Es un cantautor muy famoso. Captura de pantalla IG/espinozapaz

¿Cuál es la canción más importante de Espinoza Paz?

Así como varios internautas aplaudieron la dedición de que Espinoza Paz forme parte del panel de críticos, otros más no están de acuerdo ya que menciona que no tienen tanta carrera como los otros famosos, pero hay que destacar que el “Cantautor del pueblo” no solo posee un gran talento vocal, según expertos sino también es el creador de innumerables éxitos que ahora suenan en plataformas.

Espinoza Paz se ha convertido en el autor de canciones que ahora son muy importantes para la industria, sin duda él saltó a la fama con la letra “El próximo viernes” un éxito que no solo fue grabado en su voz, sino que también fue retomado por Thalía para llevarlo a su disco “Primera fila” con el que sigue triunfando dentro de su carrera. Además, Espinoza Paz ha escrito canciones para estrellas de la talla de Banda MS, Julión Álvarez y Jenni Rivera.