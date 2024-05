Le gritan "abusador sexual" a Enrique Guzmán en plena entrevista, esta fue la reacción del cantante

Enrique Guzmán se encuentra una vez más en el ojo del huracán por sus explosivas declaraciones sobre su relación con Silvia Pinal, así como de la manera en la que se refirió a Apolo al poner en duda que fuera su nieto. Al respecto, el cantante enfureció ante los cuestionamientos y en plena entrevista, mientras se negaba a hablar del tema y trataba de evadirlo, una mujer le gritó “abusador sexual”.

En un encuentro con los medios retomado por el programa “De primera mano”, el intérprete de “La plaga” intentó evitar las preguntas sobre Silvia Pinal y sus recientes declaraciones en las que habla del proceso legal que enfrenta su hijo, Luis Enrique Guzmán, por la paternidad del pequeño Apolo. Al respecto, el cantante dijo no estar arrepentido de lo que dijo, pero se negó a mencionar más el tema y enfureció en plena entrevista.

En medio de la molestia del cantante y su insistencia por abandonar el lugar, una mujer le gritó frente a los medios “abusador sexual” a lo que él reaccionó entre risas haciendo mofa del incómodo momento. Los señalamientos surgen por las acusaciones de su nieta, Frida Sofía, en 2021 cuando lo señala de presunto abuso por tocamientos indebidos cuando era niña.

A esto se suma lo ocurrido en noviembre de 2023 cuando fue acusado de presunto abuso contra una menor de edad, agresión de la que supuestamente existía un video. El cantante fue interrogado sobre ello durante una conferencia de prensa originando una declaración que generó indignación en redes sociales: “¿Tienes conocimiento de esa fotografía?, ¿la conoces?, ¿la has visto? (…) Me gustaría mucho (conocer la imagen) porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita me encanta”.

Enrique Guzmán habla de su incómodo encuentro con Silvia Pinal en la boda de su nieta. Foto: IG @silvia.pinal.h

¿Qué dijo Enrique Guzmán sobre Silvia Pinal?

En una reciente entrevista con Matilde Obregón para su canal de YouTube, Enrique Guzmán habló sobre su matrimonio con Silvia Pinal y el reencuentro que tuvieron durante la boda de su nieta, Giordana, en donde la diva del cine mexicano cuestionó su presencia en la celebración: “Me dice Silvia: ‘Cómo te pareces a Enrique Guzmán’”, a lo que él contestó: “Pues no, desde la última vez que me corriste de aquí”.

El también actor admitió no haberse “portado bien” durante su matrimonio con Silvia Pinal y aseguró la actriz no deseaba tener hijos: “Los hijos son logro mío, Silvia no quería tener a Alejandra ni a Luis Enrique. Ella estaba esperando a Alejandra, no quería tenerla y le dije: ‘Me caso contigo con esa condición y además quiero un hombrecito”.

A la polémica se suma lo que Guzmán dijo para Maxine Woodside hace tan sólo unos días, cuando puso en duda que Apolo fuera su nieto con comentarios sobre el aspecto del pequeño: “Era distinto y la primera en notarlo fue Silvia, que dijo: ‘Yo no tengo nietos tan prietitos’”.