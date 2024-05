Silvia Pinal vuelve a reunir a sus hijos Sylvia, Alejandra y Luis Enrique por el Día de las Madres: así festejaron

Silvia Pinal es la mismísima última eminencia del Cine de Oro mexicano, pues la actriz mexicana sigue siendo tendencia a sus 92 años de edad, pues la Diva de Oro fue vista siendo muy bien tratado por sus hijos en un día tan importante como el 10 de mayo, día de las madres en México.

Pues sus hijos Silvia, Alejandra y Luis Enrique decidieron organizar un festejo a su nombre, para darle todo el amor que se merece y además permitirnos disfrutar de una leyenda del cine de oro en México, pues la primera actriz forjó su carrera protagonizando las mejores películas de esos tiempos.

Fue en las redes sociales de Alejandra Guzmán donde pudimos ver a Silvia Pinal arreglada con el estilo y elegancia que siempre la identificó en los eventos y galas a las que asistía, pues mandó un mensaje a las mamás que sacan adelante a su familia, acompañada de Sylvia y Alejandra.

Así mismo pudimos ver cómo es que la familia Pinal Guzmán festejaba con sus tres hijos, en una situación que es poco común, ya que no suelen coincidir, lo que sí dio gusto fue ver a toda la familia degustando una comida, pues Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán y Stephanie Salas dieron las mejores fotos juntos,

Puesto que gracias a Ivan Cochegrus, pudimos ver a la primera actriz como líder de la familia comiendo y degustando un refinado menú, pues comieron diferentes platillos típicos, como mole con pollo y los ya tradicionales mixiotes, en una celebración en la que hubiéramos querido estar cualquiera.

Sin embargo, siempre estará el recuerdo de su hija faltante, Viridiana, quien falleció en 1982 tras un accidente automovilístico, que afectó mucho a la actriz y que podemos ver representado en la serie de la vida de Alejandra Guzmán en el servicio de streaming, Netflix donde si eres fan de la familia Guzmán, puedes aprender un poco más de ellos con esta increíble serie biográfica.

"No me permití abrazarla, de ninguna manera podía sentir la frialdad de la muerte en aquel cuerpo que había visto unas horas antes. Mi niña, quien era mi gran felicidad y mi compañera, la mejor estudiante, con un futuro prometedor. No, no la toqué, no pude, habría sido como dar el cierre definitivo a algo que no aceptaba", dijo Silvia Pinal en una entrevista.