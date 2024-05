Preocupa el estado de salud de Silvia Pinal, fans piden que ya no la expongan

Silvia Pinal es una de las grandes actrices que ha dado México. Su talento y belleza la llevaron formar parte de infinidad de proyectos. Ahora, a sus 92 años, sus fans le piden a los medios de comunicación que la dejen de sacar en entrevistas porque les preocupa su estado de salud, ya que se aprecia bastante flaca y con algunas dificultades para hablar.

Fue a través de redes sociales que los fans de la 'Diva de las telenovelas en México' que hicieron la petición a los medios de comunicación y a los hijos de la actriz que ya no la expongan en entrevistas. Esto no quiere decir que no la entreviste, sólo que ya no muestren su rostro en televisión nacional debido a les preocupa su estado de salud.

Preocupa el estado de salud de Silvia Pinal

Si bien, la actriz se muestra 'perfecta', al menos para su edad, los fans están consternados por el aspecto que tiene, ya que se puede apreciar demasiado delgada y con un semblante que describen como "calavérico". Otro de los puntos que destacan los fans tiene que ver con las respuestas que da, ya que muestra problemas de memoria. Se tiene que mencionar que las entrevistas son por algún homenaje, los fans prefieren que la dejen estar tranquila en casa y con su familia.

Dentro de las críticas que exponen los seguidores de la actriz de 92 años se encuentran los hijos, quienes deberían de comenzar a prohibir que la expongan a nivel nacional de esa forma. Los fans aseguran que Silvia ya está cansada. Algunos aseguran que los hijos la siguen exponiendo en entrevistas, ya que de seguro las están cobrando y viven a costa de la imagen de su madre.

Los mensajes de los fans

La mayor preocupación de los fans tiene que ver con la imagen y el respeto para Silvia Pinal. A sus 92 años ya presenta problemas de memoria, algunos indican que son rasgos de demencia senil. Otros están consternados por la apariencia de la actriz, ya que está demasiado flaca. Lo más importante es el respeto para una mujer que dio tantas alegrías en la televisión nacional. Otros también piden respeto por parte de los reporteros que entrevistan a la 'Diva'.

Estos son algunos de los mensajes que se pueden leer en una de las entrevistas más recientes que sacaron en ADN40 donde le indicaban a Pinal que le iban a reconocer su trayectoria. El reconocimiento que se le iba a dar a la actriz era por los 75 años carrera artística.