Silvia Pinal reaparece para ser homenajeada por 75 años de carrera, pero no asiste nadie de su familia

Silvia Pinal fue homenajeada la tarde del domingo por sus 75 años de trayectoria artística. La diva arribó al teatro Rafael Solana en la Ciudad de México y su llegada causó emoción para los presentes y especialmente para los medios de comunicación, quienes estaban ansiosos de fotografiar a la estrella del cine de oro.

Las entradas de Pinal a cualquier recinto se han convertido en un momento único, pues todos quieren capturar a la actriz, quien a sus 92 años sigue activa y aunque ya no con tanta regularidad, sigue asistiendo a eventos donde se reúne la prensa. Por su parte, Silvia se portó muy cálida al ver las cámaras aunque el tumulto obligó a sus asistentes a pedir orden para brindarle seguridad a la también cantante.

Seguir leyendo:

Pepillo Origel enfurece contra persona que subió video de Silvia Pinal a sus 92 años: "¿por qué lo permiten?"

Silvia Pinal y Enrique Guzmán se reencuentran, Alejandra presume el momento con tierna FOTO

Silvia se portó muy cálida al ver las cámaras aunque el tumulto obligó a sus asistentes a pedir orden | Foto: X @raulgtzoficial

Silvia Pinal reaparece para recibir homenaje por 75 años de trayectoria artística

A pesar de los empujones y el aglomeramiento, el homenaje a Silvia Pinal pudo llevarse a cabo de la mejor manera: “Gracias amigos, este homenaje se me hace tan hermoso, tan bello, tan grande... ¡Viva México!”, fueron sus palabras de agradecimiento por la ceremonia y pro el reconocimiento del público a su carrera.

El homenaje se llevó a cabo durante la puesta en escena Caperucita Roja y el Lobo Feroz, puesta en escena en la que Silvia participó en un par de ocasiones en 2022, aunque tuvo que abandonarla por complicaciones de salud, además de que el público criticó a la familia de la actriz por dejarla trabajar a su avanzada edad.

Alejando Guzmán dedica amorosas palabras a su madre

Durante el homenaje se proyectó un video con pequeñas secuencias de las películas y proyectos en los que participó la primera actriz. Desde sus protagónicos del cine de oro hasta los papeles que hizo para televisión. Al final del evento le entregaron un reconocimiento, le llevaron mariachi y cortaron un pastel para celebrarla.

A pesar de que no asistió nadie de la dinastía Pinal, quien no podía perderse este evento fue su hija menor Alejandra Guzmán, pues a pesar de no poder estar presente en el homenaje por cuestiones laborales, le envió un cariñoso video a su mamá para felicitarla por su carrera.

A pesar de que no asistió nadie de la dinastía Pinal, quien no podía perderse este evento fue su hija menor Alejandra Guzmán | Foto: X @DesSinNoticias