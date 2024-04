Silvia Pinal recibe homenaje entre empujones y gritos, fans exigen respeto, casi aplastan a la querida actriz

Silvia Pinal recibió este fin de semana un homenaje por sus 75 años de trayectoria, además de que fue su primera aparición pública tras las complicaciones de salud por las estuvo hospitalizada en los últimos meses. Ante esto, los reporteros se aglomeraron rodeando a la actriz para obtener sus primeras declaraciones al punto de que casi la aplastan, esto desató fuertes críticas en redes sociales donde fans exigieron respeto para la diva del cine mexicano.

Silvia Pinal a punto de ser aplastada

La conductora de “Mujer, casos de la vida real” llegó al Teatro Rafael Solana acompañada de una enfermera, su asistente personal, Efigenia Ramos, y el productor de teatro Iván Cochegrus, quien entre gritos y empujones exigió orden a los reporteros para evitar que la querida actriz resultara lastimada.

Sigue leyendo:

Silvia Pinal reaparece para ser homenajeada por 75 años de carrera, pero no asiste nadie de su familia

Formó parte durante muchos años de la familia Pinal, pero un escándalo la alejó y ahora vende comida para sobrevivir

En redes sociales internautas exigieron respeto a la actriz y criticaron a su familia por exponerla a un evento de esa magnitud: “Creo que una diva no haría esos shows”, “Por qué exponerla así, el morbo”, “Pobre señora, está, pero ya no está”, “Debería ya estar tranquila y descansando”, “La señora ya no debería de salir así en público” y “Ya no la deberían entrevistar, respétenla y déjenla en paz”.

Declaraciones de Silvia Pinal

La actriz, de 92 años de edad, celebró entre mariachis y pastel su homenaje en el que también recibió el micrófono de oro, uno de los mayores reconocimientos de la Asociación Nacional de Locutores de México. Pese al revuelo entre reporteros, Silvia Pinal expresó su felicidad por el reconocimiento a su trayectoria artística.

“Gracias, amigos, este homenaje se me hace tan hermoso, tan bello, tan grande... ¡Viva México! (…) Muchas gracias a todos, son gente que me quiere y me respeta y yo, con todo mi amor y respeto, y lo mucho o poco que pueda poner, que Dios los bendiga y los ayude”, dijo.