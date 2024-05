SEVENTEEN, el "Maestro" del K-Pop estrena "17 Right here", una oda a su carrera

Con casi 10 años de carrera, SEVENTEEN estrenó su nuevo álbum "17 is right here", un comeback que conmemora su noveno aniversario. El grupo K-Pop de Pledis Entertainment reveló que este disco es el inicio de algo más grande para su carrera y lanzaron su video musical "Maestro".

Con más de 20 millones de reproducciones en YouTube en tan solo 48 horas, SEVENTEEN regresó después de casi seis meses desde su último lanzamiento. La banda surcoreana se ha caracterizado por autoproducir su música, por su perfecta sincronía en sus coreografías y la calidad musical de sus canciones.

Además, este 2024 también marca una nueva consolidación en la carrera de SEVENTEEN, pues actuarán en la edición del Lollapalooza en Berlín y en su nueva gira que recorrerá Estados Unidos. Previo al lanzamiento de su álbum, los idols realizaron una conferencia de prensa y en el Heraldo de México te contamos todos los detalles de lo que nos contaron.

Sigue leyendo:

SEVENTEEN estrena "Maestro", una oda al K-Pop y su carrera musical

Desde Corea del Sur, SEVENTEEN realizó su conferencia global para presentar "17 IS RIGHT HERE", álbum que contiene cuatro nuevos temas y con el que presentan una recopilación de sus anteriores trabajos. El disco rompió récord de ventas mucho antes de su estreno, pues lograron acumular más de 3 millones de copias.

Regresamos luego de seis meses desde nuestro último álbum... este es un nuevo comienzo

Declaro Mingyu en conferencia de prensa, "Maestro" se presenta como el sencillo principal del álbum y presenta un mundo oscuro donde el arte y la música ahora son hechos con tecnología, por lo que los integrantes se enfrentan a la verdadera creación como artistas mientras se enfrentan a figuras robóticas.

SEVENTEEN en conferencia Foto: Cortesía Pledis Entertainment

Sobre "17 is right here", SEVENTEEN explicó que en este álbum se involucraron bastante, pues prometen que es uno de sus trabajos de mayor calidad, ya que antecede a sus anteriores años de carrera. "Al escuchar Maestro se van a dar cuenta que hay cosas de nuestras otras canciones...".

Además, SEVENTEEN reconoció el apoyo de CARAT y les pidieron apoyar y estar orgullosas de este comeback, pues aseguran que una vez que escuchen "Maestro" disfrutarán de esta nueva faceta del grupo. Sobre su nueva gira, el líder S.Coups dijo que:

Espero que podamos persuadir a los miembros para ir a muchos lugares posibles... a otros que no hemos conocido

Sobre Maestro, una canción que presenta la rivalidad entre el verdadero arte y el uso de la tecnología, Woozi de SEVENTEEN explicó que "debemos caminar a su lado... he intentado practicar con su uso y sus ventajas... pero podemos mantener nuestra esencia".

Con nueve años de carrera y siendo 13 miembros, SEVENTEEN reconoció que han podido lidiar con las peleas o la convivencia entre ellos, pero que ha sido todo un reto mantenerse como un grupo numeroso, pero su mayor razón de existir es CARAT.