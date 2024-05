Galilea Montijo rompe el silencio y revela si se peleó con Andrea Escalona y con la productora de Hoy

Desde hace algunos días, trascendió que hubo tremendo encontronazo en los camerinos del programa Hoy y las protagonistas de esta fuerte pelea fueron nada más y nada menos que Galilea Montijo y Andrea Escalona, de acuerdo con la información que salió a la luz es que esta disputa estuvo tan fuerte que estuvieron a punto de llegar a los golpes.

Cabe señalar que en las emisiones de esta semana del programa Hoy, ambas conductoras no han coincidido en ninguna sección y no han tenido interacción entre ambas, incluso Galilea Montijo dejó de seguir en instagram a Escalona, sin embargo, es la misma tapatía quien rompió el silencio respecto a esta ríspida relación.

¿Galilea Montijo está peleada con Andrea Escalona y con la productora?

Durante un evento que la misma Galilea Montijo organizó como una venta de garage, se encontró con algunos representantes de los medios de comunicación y ahí aprovecharon para cuestionarla sobre esta fuerte pelea que presuntamente protagonizó con Andrea Escalona y que además también estaría involucrada Andrea Rodríguez, la productora de Hoy.

Ante esta situación Galilea aseguró que la relación que sostiene con la productora del programa matutino es muy buena, tanto así que incluso han pasado fechas importantes juntas como Navidades y celebraciones de año nuevo.

“Por otro lado, Andrea Rodríguez a mi me da mucho gusto que se haya quedado y que haya podido demostrar todo lo que aprendieron juntas como hermanas, y que lo está demostrando hasta el día de hoy, yo les he abierto las puertas de mi casa en Navidades, años nuevos, cumpleaños, podemos tener puntos de vista diferentes porque somos humanos y cada quien tiene sus puntos de vista, pero yo jamás he hablado mal de un productor, al contrario siempre voy a estar muy agradecida”, explicó Montijo

Asimismo, Galilea Montijo revela que además de la buena relación que sostiene con Andrea Rodríguez dentro del foro de Hoy, también agradece tener una buena relación fuera de cámaras con Rodríguez.

“Y que ha sucedido que luego tenemos nuestros yo no estoy de acuerdo, yo sí, tú no, imaginate nos vemos más que nuestra propia familia, pues claro que no siempre vamos a estar de acuerdo en todo como conductores, pero pues también, pero yo con Andrea Rodríguez jamás, al contrario siempre le voy a estar muy agradecida”, dijo la conductora

Galilea Montijo asegura que hay un soplón en la producción

En esta misma plática, Galilea explicó que no es que ella sea payasa o quiera imponerse en las secciones en las que participa y en las que no, simplemente revela que hay días en las que no se siente anímicamente bien y pide no ser parte de la dinámica o de la terapia o de lo que pueda estar en la escaleta, pero asegura que hay cosas de producción que no deben salir, por lo que está cree que alguien está filtrando información.