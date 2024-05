Galilea Montijo: así inició el romance de la conductora de Hoy con Isaac Moreno

Fue en mayo de 2023 cuando Galilea Montijo e Isaac Moreno se dejaron ver juntos por primera vez y desde entonces se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de toda la farándula mexicana, por ello en esta ocasión haremos un recuento de cómo es que ha sido la romántica relación de la conductora de “Hoy” y el apuesto modelo de origen español, quienes han demostrado estar más enamorados que siempre.

Como se dijo antes, fue a principios de mayo del 2023 cuando Galilea Montijo e Isaac Moreno fueron captados por primera y en aquel entonces la pareja se mostró sumamente cariñosa mientras disfrutaban de las cristalinas aguas del Caribe Mexicano, destino al que viajaron para celebrar el cumpleaños de Alfonso Waithsman, uno de los amigos más cercanos de la conductora de “Hoy”, no obstante, tuvieron que pasar unos días para que la tapatía confirmara y defendiera su relación pues debido a que tenía pocos meses de haberse divorciado, recibió muchas críticas.

Sigue leyendo:

Galilea Montijo e Isaac Moreno comenzaron su romance hace aproximadamente un año. Foto: IG: galileamontijo

En un inicio la pareja trató de mantener su romance con un bajo perfil, sin embargo, con el paso de las semanas ambos se fueron mostrando más abiertos, hasta que finalmente dejaron de preocuparse por el “qué dirán” y le gritaron su amor a los cuatro vientos, por lo que sus apariciones públicas juntos comenzaron a ser recurrentes, al igual que las muestras de cariño en redes sociales donde dejaron en evidencia el gran momento por el que se encuentran atravesando.

Galilea Montijo e Isaac Moreno figuran como una de las parejas más mediáticas de la farándula. Foto: IG: galileamontijo

Galilea Montijo e Isaac Moreno, un amor a prueba de críticas

Como se dijo antes, el romance de Galilea Montijo e Isaac Moreno figura como uno de los más mediáticos de toda la farándula por lo que no es extraño que todo el tiempo estén lidiando con críticas y rumores, sin embargo, la pareja ha demostrado que su amor es aprueba de todo pues no han permitido que ninguna de estas versiones afecte su relación.

Galilea Montijo e Isaac Moreno han dejado en claro que se encuentran más que enamorados. Foto: IG: galileamontijo

Una de las primeras críticas en torno a la relación de Galilea Montijo e Isaac Moreno fue por la diferencia de edades entre ambos, no obstante, la conductora de “Hoy” ha hablado en distintas ocasiones del tema y ha dejado ver que este elemento no es determinante para su romance, asimismo, se ha dicho que la presentadora tapatía se encarga económicamente de su novio, no obstante, también ha aprovechado para desmentir estas versiones pues el modelo de origen español es sumamente solicitado en la industria del modelaje.

Galilea Montijo e Isaac Moreno son una de las parejas del momento. Foto: IG: galileamontijo

Hasta el momento, Galilea Montijo e Isaac Moreno no han manifestado de forma explícita tener intenciones de llegar al altar, sin embargo, para nadie resultaría extraño que la pareja decidiera casarse, además, la conductora de “Hoy” ha manifestado la intención de volver a ser madre, ya sea por la vía de la adopción o por la maternidad subrogada por lo que se ha especulado que compartiría este proyecto de vida con el apuesto modelo de origen español, quien ha tratado de mantener distancia con los medios pese a lo mediático de su romance.