Galilea Montijo y Andrea Escalona: filtran el verdadero motivo de la rivalidad entre las conductoras de Hoy

Cada vez aumentan más los rumores sobre una supuesta enemistad entre las conductoras de Hoy, Andrea Escalona y Galilea Montijo. Hace unos días se dio a conocer que protagonizaron una fuerte discusión en el foro del matutino y ahora salen a la luz los motivos por lo que se originó este conflicto.

Galilea es una de las conductoras con más antigüedad en el programa seguida de Andrea Legarreta, mientras que Escalona no lleva tanto tiempo, sin embargo, es hija de la fallecida Magda Rodríguez quien producía Hoy antes de su muerte y además es sobrina de Andrea Rodríguez, actual productora, motivo por el cual habría cierta preferencia por ella, algo que no ha tomado muy bien Montijo

Sus actitudes han puesto entre la espada y la pared a su tía y productora Andrea Rodríguez | Foto: Instagram @programahoy

Filtran el verdadero motivo de la rivalidad entre Galilea Montijo y Andrea Escalona

Este martes, la revista TV Notas reveló que platicaron con varias personas de la producción de Hoy, quienes les contaron lo que sucedía entre ellas. De acuerdo a sus testimonios, Andrea Escalona lleva varias semanas con desplantes, groserías, se queja de todo y además pide más secciones, aseguran que perdió el piso y quiere "brillar más", actitudes que le han molestado no solo a Galilea sino a otros de sus compañeros, incluso relataron que ya casi nadie la soporta.

El pleito con la presentadora tapatía empezó después de que Escalona regresara del festival Coachella, al cual acudió como la imagen del programa. Según Andrea en el evento se cargó de energía positiva pero frente a todos mencionó que al entrar al foro sintió la mala vibra y hasta le empezó a doler la cabeza. La indirecta no pasó desapercibida por Gali y le respondió diciéndole que esos numeritos ahí no iban, motivo por el cual Andy se molestó.

Aseguran que perdió el piso y quiere "brillar más", actitudes que le han molestado no solo a Galilea sino a otros de sus compañeros | Foto: Instagram @programahoy

Discutieron a gritos para limar asperezas pero terminaron peor

Según el medio de espectáculos antes mencionado, las presentadoras tuvieron otro conflicto que desató la enemistad entre ellas. Fue durante un programa en vivo cuando en una sección Andrea le arrebató la palabra a Galilea a pesar de que ella tenía que dirigir el fragmento. La molestia de la también actriz fue evidente e incluso dijo que mejor se callaba.

Posteriormente y tras el encontronazo, Galilea enfrentó a Andrea y le cuestionó sus actitudes prepotentes, pero Andrea no quiso responder y le dijo que no iba a platicar con ella porque estaba muy alterada. Incluso revelan que hubo manotazos por lo que Montijo salió muy molesta sin resolver nada y desde entonces ya no comparten secciones juntas y además ya no se dirigen la palabra.