Mariah Carey vs Ariana Grande: ¿Quién tiene la mejor voz?

Sin duda dos de las voces más privilegiadas de la industria musical son las de Mariah Carey y Ariana Grande y a pesar de que hay una diferencia de edad de 25 años entre las dos, la comparación entre su talento es algo de lo que siempre se ha hablado, pero ¿quién de ellas tiene la mejor voz la intérprete de “All I Want for Christmas Is You” o la de “Said to said”?.

Aunque en un inicio había cierto enfado para las cantantes cuando las comparan entre sí, la influencia evidente de Mariah en la música de Ariana fue en realidad un tributo y reconocimiento al talento y trayectoria artística de la cantante, por lo que tomaron para bien aquellos comentarios y eso sirvió para alimentar su cercanía. Al grado en que actualmente tienen varias canciones juntas, en las que demuestran su enorme talento.

Seguir leyendo:

Ariana Grande: esta es la millonaria cantidad que deberá pagar la cantante a Dalton Gomez por su divorcio

Así lucía Mariah Carey a los 18 años, con el cabello rizado y cuando salía con Will Smith antes de Luis Miguel

Mariah Carey

Saltó a la fama en la década de los 90 cuando apenas tenía 20 años. La cantante destacó de inmediato por su impresionante voz y por alcanzar notas que no se habían escuchado desde Whitney Houston. Sin embargo, algo que también la hizo sobresalir fue el estilo que estaba mostrando, una mezcla entre el pop, hip-hop R&B. La cantante se ha mantenido vigente desde entonces, con una trayectoria que acumula decenas de premios, una larga lista de canciones y más de 15 álbumes.

Tipo de voz: Soprano

La cantante destacó de inmediato por su impresionante voz | Foto: Instagram @mariahcarey

Ariana Grande

Tenía 17 años cuando su música comenzó a sonar por todos lados y aunque ya era conocida por participar en la serie “Victorious” cuando se lanzó como cantante su fama se incrementó considerablemente. Lo primero que llamó la atención fue el registro vocal tan grande que tenía y que era capaz de interpretar magistralmente notas impresionantes que sonaban muy parecidas a las de Mariah y Whitney pero con un nuevo estilo. Eso fue lo que precisamente hizo diferente a la intérprete, pues a pesar de que está muy influenciada por las cantantes, mantiene un estilo propio y único.

Tipo de voz: Soprano lírico ligero

El registro vocal de Ariana es muy parecido al de Mariah | Foto: Instagram @arianagrande

Mariah Carey vs Ariana Grande ¿Quién tiene la mejor voz?

De acuerdo con vocal coaches, ambas artísticas poseen voces excepcionales por lo que habría un empate reñido entre las cantantes. Especialmente porque ambas son capaces de hacer una de las notas más especiales y complicadas a la hora de cantar, los llamados “Whistle Notes” o voz que suena muy parecido a un silbido, el cual es el registro más agudo que puede alcanzar un ser humano.

A su vez, ambas han construido una fascinante carrera. Actualmente Mariah es considerada una de las más grandes artistas de la industria musical, mientras que Ariana es la más talentosa de las últimas generaciones.