Así lucía Mariah Carey a los 18 años, con el cabello rizado y cuando salía con Will Smith antes de Luis Miguel

Una de las compositoras y productoras musicales con mayor reconocimiento gracias a su poderosa voz y su impacto en la música pop y R&B es Mariah Carey, quien recientemente se posicionó en el centro de los reflectores en las recientes fechas decembrinas por su icónica canción de temporada "All I Want for Christmas Is You", con la que sin falta, cada año se posiciona en tendencias.

Recordemos que la cantante Long Island, Nueva York, tiene especial cercanía y aprecio por parte de las audiencias mexicanas, esto especialmente por el vínculo amoroso que tuvo con Luis Miguel, pues los cantantes tuvieron una relación que capturó la atención de los medios y fanáticos en la década de 1990, debido a que para su noviazgo, ambos eran ya figuras establecidas en la música internacional.

Mariah Carey comenzó su carrera musical desde la infancia. Foto: especial

Mariah Carey en sus inicios, antes de andar con Luis Miguel

Sin embargo, antes de esta etapa en la que su carrera despegó de manera descomunal, Carey arrancó desde muy joven, de hecho, sus inicios en la música se remontan a su infancia, cuando mostró un talento vocal excepcional. Comenzó a componer canciones y trabajó en pequeños conciertos antes de obtener su primer contrato discográfico con Columbia Records en la década de 1990.

Mariah Carey alcanzó la fama con su álbum debut homónimo en 1990, que incluyó éxitos como "Vision of Love" y "Love Takes Time". Su estilo vocal único y su capacidad para abordar una amplia gama de géneros la convirtieron rápidamente en una de las artistas más destacadas de la música pop y R&B.

La cantante y el actor eran cercanos amigos. Foto: @mariahcarey

Fue precisamente en esta épica, en los arranques de su fama, que la famosa de entonces 18 años lucía una natural cabellera rizada, algo que pocas veces vemos en la actualidad, ya que la mayoría del tiempo ahora usa extensiones en estilo lacio u ondulado, pero pocas veces rizado, como en aquella época, en la que de hecho era amiga cercana de Will Smith.

A pesar de que hubo rumores en los que se especuló que a artista vocal y compositora estadounidense sostenía un romance con el actor de "El príncipe del rap", lo cierto es que esto nunca fue confirmado y ahora sólo quedan testigos y recuerdos de aquella amistad, en donde ambos lucían completamente jóvenes.

