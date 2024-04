Dani Flow recrea meme del anuncio del embarazo de Valeria y usuarios aseguran "que ya se terminó lo gracioso"

Dani Flow volvió a dejar de qué hablar en redes sociales, pero en esta ocasión no tiene que ver con sus polémicas canciones, sino porque volverá a ser papá, pero ahora con Valeria, su novia, y no con su esposa Jocelyne Lino. Ahora, su familia decidió recrear dicho video. A los fans no les dio risa, como cuando lo hicieron originalmente. En el video video "meme" aparece la esposa y Valeria.

El cantante de 28 años apareció junto a su esposa y su novia para reírse mientras recreaban el anuncio en el que se confirmó que Valeria está esperando su primer hijo, el segundo de Dani Flow. Se tiene que recordar que el artista ya tiene una hija, Lucy, quien también apareció en el video original.

Familia de Dani Flow recrean el meme del anuncio de su próximo bebé

En el último video aparece Jocelyn, Valeria y Dani Flow, pero ahora para hacer la parodia del anuncio del embarazo de la novia del cantante. Valeria tiene una muñeca para representar a Lucy, la bebé de Jocelyn y Dani. Entre risas empiezan a recrear el discurso que dieron para informarle a los fans del polémico cantante que la familia contaría con un integrante más.

"Tú empiezas. Tú con tu discurso", dijo Valeria para darle paso a Jocelyn. "Ya se me olvidó... Ella no es así... Ella es amor, luz, compañía", dice la familia de Dani Flow entre risas para recrear el anuncio en el polémico cantante confirmó que tendrá un bebé nuevo en su familia.

La reacción de la gente

La reacción del meme del anuncio del bebé de Dani Flow no fue bien recibido por la gente en redes sociales. Muchos usuarios confirmaron que el meme terminaba cuando ellos lo hacían. Otros internautas confirmaron que se veían muy bonitos juntos y era bueno que se rieran de todo lo que les pasaba.

Lo que queda claro es que a Dani Flow no le dio la misma risa que a Jocelyn y Valeria, quienes no dejan de reír durante todo el video. Esto no pasó desapercibido por los fans que aseguran que el cantante no se ríe durante le clip meme. Algunos confirmaron que la idea fue de Dani, por eso no le parecía que se burlaran del discurso con el que confirmaron la llegada de un hijo más en la familia.