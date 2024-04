"No es obligatorio casarse", José Eduardo Derbez habla sobre la posibilidad de llegar al altar con Paola Dalay

Fue en enero de este 2024 cuando José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay confirmaron que están esperando a su primer bebé, desde entonces la feliz pareja ha dado detalles del avanzado embarazo de la joven modelo, pues incluso revelaron el sexo de la niña y hasta el nombre que le pondrán.

Además de estos detalles, la pareja también han compartido momentos que viven con sus familias quienes están muy emocionados por la pronta llegada de Tessa, sin embargo, poco han hablado si es que podrían llegar pronto al altar.

Sigue leyendo:

Disfrutan su etapa de papás primerizos.

Foto: IG @jose_eduardo92

¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay se van a casar?

Si bien por el momento, José Eduardo se encuentra feliz con la pronta llegada de su hija Tessa, ya se encuentra preparando todo para recibirla como se merece, pues el joven actor y conductor incluso ya compró muchos pañales y la carriola en donde paseará a la bebé.

Sin embargo, para José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay el tema de la boda es algo que, por el momento, no les interesa pues en varias ocasiones lo han hablado y creen que no es una prioridad en su vida. Incluso el hijo de Victoria Ruffo lo mencionó en su canal de YouTube en donde junto con su novia llegaron a la conclusión que luego de una relación de más de 4 años, no es obligatorio llegar al altar.

“Ya no es obligatorio casarse, o al menos yo lo veo así, pero cada quien. Esto ya está habladísimo. Llevamos cuatro años y medio juntos”. dijo José Eduardo Derbez.

No piensan casarse por el momento.

Foto: IG @jose_eduardo92

Y es que, esta decisión para nada toma por sorpresa a sus seguidores, pues en repetidas ocasiones el conductor de “Miembros al aire” ha revelado que su intención no es casarse.

Ya no va a tener más hijos

Respecto al tema de los hijos, aunque tanto José Eduardo como Paola Dalay están muy emocionados con el próximo nacimiento de Tessa quién podría llegar a este mundo en el mes de junio, la pareja reveló que no desea tener más hijos.

Fue en un encuentro con los medios de comunicación que tanto José Eduardo como Paola Dalay, confirmaron que Tessa será la única hija que van a tener pues están conscientes de la gran responsabilidad que tienen y que además tener un hijo no es nada económico.