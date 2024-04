Critican a Bellakath por FOTO con Dani Flow: "se vienen muchas cositas"

Recientemente, la cantante mexicana Bellakath, cuyo nombre real es Katherinne Huerta, se volvió tendencia en redes sociales luego de que subiera una foto en Instagram a lado de Dani Flow, quien desde principio de año ha sido duramente cuestionado por sus opiniones y su forma de llevar su vida amorosa. En la caja de comentarios, sus seguidores debatieron y muchos le recomendaron no sacar una nueva colaboración con él.

“SE VIENEN MUCHAS COSITAS REGGAETON CHAMPAGNE EL IMPERIO?... Reggaeton mexicano pal mundo de newwww”, escribió en la postal, en la que se le ve hablar con el intérprete mexicano. Y es que “Dani Flow” dijo algunas cosas en un podcast que para muchos fueron apología a la pedofilia.

Sacarán una nueva canción. Foto: @labellakath / Instagram.

"Ya cambiénle un poquito ... Puro Dani ya aburre", "nooo pero ya lo habíamos cancelado preciosa", "con ese ya no", "mejor nadota bellakat", "no gracias", "por ahí no es comadre!, cambia de rumbos" y "reviviendo carreras?" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación de Instagram.

¿Qué dijo “Bellakath” sobre “Dani Flow”?

Luego de que muchos cantantes y figuras del reggaeton se distanciaron de “Dani Flow”, Bellakath se mantuvo neutral y aseguró: “Yo la verdad estoy enfocada en mis cosas. No he tenido tiempo de meterme en chismes. Habría que ver el podcast completo para poder opinar sobre el tema. Yo apoyo mucho a las mujeres, y espero que les gusten mis canciones, pero también apoyo a mi compañero”.

Siempre da de qué hablar. Foto: @labellakath / Instagram.

“Necesito ver que es lo que dijo mi compañero y estudiarlo. La verdad, no he tenido tiempo de estar en las redes sociales”, agregó Bellakath. Ahora, en los comentarios de su última publicación la gente le dijo: “Nooo pero ya lo habíamos cancelado preciosa”, “Ya cambiénle un poquito ... Puro Dani ya aburre”, “Con ese wey? :/”.

¿Cuál fue la última polémica de “Dani Flow”?

Hace un par de semanas la “Familia Flow”, conformada por Jocelyne, Valeria, Luci (hija menor) y Dani Flow, anunciaron con una sesión de fotos y un video que tendrán un nuevo bebé. Para muchos les pareció una situación en la que él sacaba ventaja a las mujeres. Más tarde ellos se burlaron de las críticas e incluso se han parodiado a ellos mismos. En esta “polémica” también estuvo incluida “Bellakath”, pues quiere ser la madrina de Sofi y del nuevo bebé.