Bellakath lanza advertencia a estilista que la acusó de no pagar extensiones: “Te van a conocer, eres una ratera”

La polémica ha sido una constante en la carrera de Bellakath, aunque esta vez no está relacionada con lo explícito de sus canciones sino con la denuncia que supuestamente presentó una estilista contra la cantante por una deuda de más de 100 mil pesos. Al respecto, la voz de “Gatita” lanzó una fuerte advertencia a quien fuera su colaboradora llamándola “ratera”.

Bellakath lanza advertencia su exestilista

En un encuentro con los medios retomado por el programa “De primera mano”, Hilda Katherinne Huerta Díaz, como es el nombre de pila de la cantante, aseguró que no existe una demanda en su contra y un tampoco una deuda por las extensiones que Betzel Chávez le habría colocado mientras trabajaba con ella, desde el 2019. Ante esto, lanzó una advertencia y se dijo dispuesta a colocar lonas en la colonia donde vive la estilista para hacer saber que se trata de una estafa.

“Ya parece que va poner una demanda en mi contra. Le dije: ‘Yo le voy a demostrar al mundo que eres una ratera, estafadora y te voy a poner lonas en toda tu colonia, ¿te quieres dar a conocer diciendo mentiras? Pues te van a conocer muy bien en tu colonia, en todo tu Iztapalapa por donde vives que eres una ratera”, dijo Bellakath.

¿Qué dijo la estilista Betzel Chávez?

Betzel Chávez y Bellakath tenían una gran amistad antes de que la también abogada alcanzara éxito en la música, tiempo durante el que le colocaba extensiones a cambio de menciones en redes sociales; sin embargo, cuando la cantante no cumplió más con el trato la estilista comenzó a cobrarle por sus servicios y entonces comenzaron los problemas entre ellas.

“Me empezó a amenazar, me dijo: ‘Tú te vas a quedar callada, yo tengo el poder, ,tengo los medios y si no quieres que destruya tu negocio, tu familia, entonces quédate callada porque no te voy a pagar'”, dijo Chávez en entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante y añadió que también habría recibido maltratos de la cantante sin importar que estaba embrazada.