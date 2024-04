"Borra eso niña": cantante exhibe a Yeri Mua por negarse a grabar un video y preferir a sus amigos

Yeri Mua es uno de los mejores casos de éxito, pues pasó de ser una de las influencers más virales a debutar como cantante hasta el punto de tener una colaboración con J Balvin; sin embargo, su corta trayectoria en la farándula se ha visto opacada por algunos escándalos, el más reciente de ellos su fuerte pelea con Bellakath. Pero todo parece indicar que esto no es lo único que ha afectado a la joven, pues recientemente se viralizó un conflicto que dividió opiniones.

La cantante Valentina exhibe a Yeri Mua por rechazar grabar un video con ella

En los últimos días el nombre de Yeri Mua volvió a cobrar mucha fuerza, esta vez por un video viral en el que se observa a la joven rechazando a Valentina, una cantante, que no dudó en compartir en redes la prueba de que la también influencer habría sido mala con ella y sin titubear preguntó si la odiaba. Aunque algunos criticaron a la intérprete de "Línea del perreo", otros salieron a defenderla y a criticar a la mujer que compartió el clip.

El incidente ocurrió durante la fiesta de Kenia Os por el lanzamiento de su nuevo álbum. (Foto: TikTok @valentinaction)

Valentina, @valentinaction en TikTok, compartió en la plataforma un video con el texto: "Yeri me odia?". En el materia de a penas seis segundos se ve a la cantante acercarse a Yeri Mua ya grabándola directamente. Ante ello, la influencer dijo que en ese momento no porque se encontraba con sus amigos, algo que la también intérprete no tomó nada bien y cuestionó: "ay, por qué me odias. Yeri me odia"; finalmente, la "Bratz Jarocha" dijo: "borra eso, niña".

"Yeri Mua es una bruja? No quiso grabar conmigo, solo con 'sus amigos'", contó Valentina en TikTok, mientras que en la sección de comentarios aseguró que "la primera ves me hizo ojo y lo aguanté, pero ya fue mucho".

Sin embargo, el video no habría tenido los resultados que la cantante esperaría, pues los fans de la influencer se le fueron encima con comentarios como: "top 5 rugidos de tripas más históricos", "por qué Kenia la invitó, quién es Valentina?", "dice que Yeri está de paso y ella tiene 389 mil seguidores y dice que tiene años en el medio, ya ha visto a muchos pasar y Yeri tiene 22,6 millones de seguidores en 4 años jajaja" y "a Yeri no le gusta grabar cuando va a fiesta, ella ha dicho que le gusta disfrutar los momentos", se lee en las opiniones de los fans.

Acusan a la cantante de querer iniciar una polémica. (Foto: TikTok @valentinaction)

Tras esta fuerte polémica, Valentina agregó un nuevo video a su cuenta en el que presumió la ocasión en la que la intérprete de "Traidor" sí le aceptó una foto y así revivió la polémica: "Te imaginas que Olivia Rodrigo hubiera dicho: 'estoy con mis amigos'", se lee en el clip, así como un: "esta es la verdadera reacción de un 'artista' a una fan".

Como era de esperare, la sección de comentarios de este segundo video se llenó de críticas para la joven y defensas para Yeri Mua: "¿y esa obsesión amorosa?", "no te dejes humillar, solita puedes", "no es lo mismo y ella sí quiso saludar, pero cuando alguien te dice que no, es no y ya" y "no porque quieras en una polémica te tienes que meter a grabar sin su consentimiento".