Pablo Lyle estaría atravesando un episodio de depresión en la cárcel al no poder ver crecer a sus hijos

Pablo Lyle se encuentra detenido en una prisión en Estados Unidos debido a un homicidio involuntario. El actor fue sentenciado 5 años de cárcel y 8 años más de libertad condicional después de quitarle la vida a una persona en Miami, esto producto de una pelea tras un choque. Ahora, unos meses después de su detención, una fuente cercana a la familia reveló algunos detalles de cómo se encuentra el actor, asegura que está en depresión y en quiebra.

La fuente cercana a la familia le contó a TV Notas donde contó algunos detalles sobre Lyle, quien estaría pasando un duro momento de depresión por no poder ver a sus hijos. El informante dejó claro que está viviendo una crisis y no para de llorar cuando sus familiares se comunican con él.

Sigue leyendo:

¿Cuáles fueron los delitos de estos famosos e influencers que fueron vinculados con crímenes?

Mía Rubín hace llorar a Erik Rubín con emotivo mensaje: "mi meta y mi viaje es por ti" | VIDEO

En la entrevista que le dieron al medio antes mencionado, la persona cercana a la familia dejó claro que su hermano y su padre se comunican constantemente con él, pero que cuando lo hacen, el actor no para de llorar y mostrar su preocupación por sus hijos. Le consterna cómo están los pequeños. En la entrevista se deja claro que la expareja de Pablo no ha podido llevar a los niños a Miami para que vean al histrión.

"Me cuentan que Pablo no ha visto a sus hijos en varios meses. Que su ex, Ana Araujo, no ha podido llevarlos y eso le duele mucho. Se está perdiendo la oportunidad de seguirlos viendo. Cuando se comunican, las llamadas son cada vez más cortas y sus hijos más ausentes" dijo la fuente cercana a la familia de Pablo.