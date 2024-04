Mía Rubín hace llorar a Erik Rubín con emotivo mensaje: "mi meta y mi viaje es por ti" | VIDEO

Mía Rubín es una de las voces que más ha deslumbrado en 'Juego de Voces'. Su talento y la forma en la que ha apoderado del escenario en el programa la han llevado a ganarse el corazón de millones de personas en todo México. Ahora, la pequeña de Andrea Legarreta hizo llorar a su papá con un emotivo mensaje previo a cantar una canción que los representa.

La integrante del equipo de 'Herederos' tuvo que dedicarle una canción a su papá, pero antes de hacerlo decidió dedicarle unas bonitas palabras para recordarle lo mucho que lo ama y lo importante que es en su vida. Erik, ante tan bonitas palabras, terminó por soltar unas cuántas lágrimas que no se pudieron ver con claridad debido a que llevaba lentes de sol durante el programa de 'Juego de Voces'.

Sigue leyendo:

Mía Rubín confiesa cómo fue que empezó su historia de amor con el torero Tarik Othón: VIDEO

Angélica Vale sorprende con imitación de Lucero, así reaccionó Manuel Mijares: VIDEO

Mía Rubín y Erik Rubín en 'Juego de Voces' (IG: miarubinlega)

El bonito mensaje de Mía a Erik Rubín

La cantante de 19 años tiene claro que su papá es una de sus más grandes inspiraciones, pero también uno de los motores que la han llevado a poder seguir sus sueños. Gracias a que Erik la ha acompañado en cada uno de los pasos que ha dado en su carrera profesional, Mía tiene claro que sin él su vida no sería la misma. Por ese motivo decidió dedicarle unas hermosas palabras que conmovieron al mundo entero.

"Papito, eres mi más grande modelo a seguir, mi compañero de vida, el mejor papá del mundo. Tú me has dado la fortaleza de seguir adelante incluso cuando ha sido difícil para mí. Porque siempre me has recordado el por qué estoy aquí y por qué estoy haciendo lo que yo más amo. Lo que más me conmueve es que lo estoy haciendo contigo, que eres una de las personas que más amo en el mundo. A la que más aprendo. Me inspiras a crecer, a ser mi mejor versión y... Mamá y tú nos dieron la vida más hermosa a mi hermana y a mí. Siempre voy a estar agradecida con ustedes dos... al final, mi meta y mi viaje es por ti", dijo Mía.

Durante el mensaje, Erik no se contuvo y soltó algunas lágrimas. Esto paso desapercibido por muchos fans debido a que tenía lentes de sol. Fue gracias a que tuvo que limpiarse una lágrima que se encontraba en la mejilla que los fans de esta mancuerna de padre e hija que el exTimbiriche quedó conmovido por el hermoso mensaje que tenía preparado su pequeña previo a dedicarle una canción. Erik sólo pudo contestar con un "Te amo, hermosa".

Mía le recordó a su padre lo importante que es en su vida (IG: miarubinlega)

La canción que Mía le dedicó a su papá

La canción elegida por Mía para expresarle a su papá lo importante que es en su vida fue la de 'La meta de mi viaje' de Laura Pausini. Una canción que tiene un bonito mensaje para esas personas que dan la vida entera por sus hijos. "Con tus ojos llenos de ese amor. Por dos hijas locas de ilusión, qué no haría yo. Porque el tiempo no se fuera, no. He aprendido a cantar por ti, lo sé. En las noches de estío en el café, he adquirido mi coraje", dice la canción de Laura.