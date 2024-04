Angélica Vale sorprende con imitación de Lucero, así reaccionó Manuel Mijares: VIDEO

La famosa conductora del reality show "Juego de Voces", Angélica Vale se convirtió en tendencia en redes sociales después de imitar a Lucero y provocar una peculiar reacción en Manuel Mijares. El momento se volvió viral en las distintas plataformas digitales.

En una de las recientes transmisiones del programa Angélica Vale demostró sus habilidades para imitar personas y ahora fue el turno de Lucero, quien estaba presente en el foro de televisión para apoyar a su hija, Lucerito Mijares y a su expareja sentimental, Manuel Mijares.

A lo largo de su carrera Angélica Vale se ha ganado el cariño de todos gracias a las imitaciones que hizo para programas "Parodiando" y "El privilegio de mandar", por lo que en "Juego de Voces" no perdió la oportunidad de presumir su talento frente a las cámaras.

En las imágenes compartidas por Univisión vemos a la conductora realizar una espectacular imitación de Lucero. La también protagonista de la telenovela "La fea más bella" cantó junto a Lucerito Mijares, una de las participantes e hija de "La Novia de América Latina".

Después de interpretar la canción "Azul", Angélica Vale demostró que estaba muy nerviosa pues le reclamó a Lucero. En tono de broma le pidió a la cantante que no lo vuelve a hacer eso. Los participantes de "Juego de Voces" se limitaron a reír y disfrutar del momento.

"Lucero mira como me tienes, no me vuelvas a hacer eso", contó.