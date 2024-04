Nora Velázquez, actriz detrás de "Chabelita", revela que Jorge Ortíz de Pinedo se burló de ella cuando le pidió un aumento de sueldo

Uno de las programas más icónicos de la televisión mexicana fue "La casa de la risa", producida por el reconocido Jorge Ortíz de Pinedo. Pero además de las múltiples parodias que hacían reír a las y los televidentes, uno de los personajes que ha trascendido en el tiempo es "Chabelita", una mujer que entre lágrimas y súplicas buscaba la redención con un sacerdote; ésta espectacular figura fue interpretada por la actriz Nora Velázquez, quien pareció no tener el reconocimiento que merecía.

Fue a través de una entrevista con Matilde Obregón, que la actriz se sinceró y reveló cómo fue trabajar con Jorge Ortíz de Pinedo, quien además de actor, también fungió como productor en el show transmitido por Televisa. Durante la plática, Nora explicó que en un momento en que su personaje ya había ganado notoriedad se acercó a Pinedo discutir un posible aumento de sueldo; sin embargo, la respuesta fue negativa, y Nora afirma haber sido objeto de burla por parte de Pinedo.

"La casa de la risa" fue transmitida del 2003 al 2005 por Televisa.

"Yo me acerqué con humildad para decirle que me aumentara el sueldo porque me pareció era justo, Chabela ya era Chabela. Pensé que cuando logras eso ya te puedes dar el lujo de pedirlo y no", expresó Nora durante la entrevista. Si bien, el productor le aumentó 400 pesos a su sueldo, esto no fue suficiente para resanar su relación, misma que se vio tan afectada que nunca más volvieron a trabajar juntos.

A pesar del distanciamiento con Jorge Ortíz de Pinedo, Nora explicó que al momento de interpretar a la famosa "Chabelita" ya contaba con una carrera consolidada, pero a pesar de ello, el productor la hizo sentir humillada y que no valoraban lo suficiente su labor como actriz: "la actitud, sienten que te humillan, que no valoran tu trabajo y sí da mucho coraje. Se burló y me sentí muy incómoda", sentenció.

En ese punto de su carrera, la actriz ya tenía las herramientas suficientes para enfrentar ese problema.

Nora Velázquez habla sobre su vida como "Chabelita"