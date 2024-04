Así fue la vez que Niurka aceptó hacer sacrificios con animales: “claro que le doy de comer a mis santos”

Una vez más, Niurka Marcos se encuentra en medio de la polémica, esta vez por que la vedette cubana fue expuesta en redes sociales en donde se aprecian unas fotografías en donde la señalan de hacer adopciones masivas de perros.

Estas fotografías han provocado la preocupación e indignación de millones de personas pues algunos aseguran que los animales podrían ser utilizados para el sacrificio, y es que hace algunos años, Niurka Marcos habría confirmado que le da de comer a sus santos.

La vedette cubana está en medio de la polémica por estas fotografías.

Fue en febrero del año 2021, cuando Niurka estaba en medio de la polémica luego que su exempleada doméstica saliera a decir muchas cosas sobre la cubana, entre ellas que sacrificaba animales para los rituales de la religión que profesa.

Ante esta situación, reporteros de la fuente de espectáculos de diversos medios de comunicación platicaron con Niurka a su llegada al aeropuerto de la CDMX, y ahí confirmó que sacrifica animales como ofrenda a sus santos.

Estas declaraciones, nuevamente se han hecho virales a lo largo de la mañana de este martes 23 de abril, debido a las fotografías que circulan y que se asegura que la vedette hace adopciones masivas.

A través de las redes sociales oficiales del albergue de perros “Mano Canina”, el pasado 10 de abril, las encargadas de este lugar agradecieron la presencia de la cubana quien de acuerdo con lo que han publicado en Facebook, la famosa les llevó insumos y algunas prendas que ya no usa para su venta y con el dinero ayudar a que los lomitos tengan un espacio mejor.

La encargada del refugio agradece la ayuda de Niurka.

Además la encargada de dicho refugio, publicó un video en el que asegura que las acusaciones en su contra y en contra de Niurka Marcos, son falsas pues asegura que desde hace mucho tiempo los perros que tiene son los mismos pues no son adoptables.

“...llevamos tantos años procurando de manera REAL a los animalitos desamparados,que no me quita el sueño,yo no subo ni bajo de cantidad de animalitos cada semana,y los perros que están son los mismos,por qué no son adoptables,que feo que recurran a estas babosadas,ofendiendo a una dama como NIURKA”, se lee en la publicación.